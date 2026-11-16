Oman e il turismo a bassa densità: come il Sultanato sta costruendo la propria offerta

L’Oman ha scelto una strada precisa per sviluppare la propria impronta nel turismo internazionale. La strategia preferisce valorizzare ciò che lo distingue, senza inseguire i volumi tipici delle grandi mete del Golfo: al centro del piano ci sono i paesaggi naturali e il patrimonio storico.

Questo orientamento ha portato alla realizzazione di nuove strutture e allo sviluppo di una nuova strategia di comunicazione con cui il Paese si presenta sul mercato internazionale.

I dati del primo semestre 2026

L’analisi pubblicata da Enterprise sui dati del primo semestre 2026 confronta l’andamento dell’Oman con quello delle altre destinazioni del Golfo.

Durante i primi sei mesi del 2026 il Paese ha accolto circa 1,8 milioni di visitatori, dato in linea con quanto visto nell’anno precedente nonostante la difficile situazione che ha interessato il traffico aereo regionale.

Decisamente più debole è stato invece l’andamento del comparto alberghiero: il numero di ospiti negli hotel a tre e cinque stelle è diminuito del 13% su base annua, il tasso di occupazione ha perso 8,3 punti percentuali, scendendo al 46,3%, e i ricavi sono calati del 12,3%.

I dati vanno interpretati in relazione alla crescita dell’offerta. Nel corso del primo trimestre del 2026, sono state aggiunte circa 430 camere, mentre altre 1.200 sono attese entro la fine dell’anno per quasi 41.400 camere disponibili.

Il confronto con altre destinazioni in Medio Oriente

I dati relativi all’Oman assumono un significato diverso se paragonati a quelli dei Paesi vicini. Nel corso del primo semestre, il tasso di occupazione è calato del 30,3% a Dubai e del 15,3% in Qatar. Il Paese ha registrato un aumento del 2,6% della tariffa media giornaliera, a differenza di Dubai e Qatar, dove i prezzi sono diminuiti.

Questo fattore indica la tenuta del valore percepito dell’offerta omanita anche in un periodo in cui tutta l’area del Medio Oriente è stata segnata da tensioni regionali. Secondo quanto riportato dai professionisti del traffico aereo, però, i risultati dell’anno non segnalano una crescita diffusa delle presenze, ma non bastano nemmeno a mettere in discussione l’impostazione scelta, poiché gli investimenti turistici producono i loro effetti in un periodo prolungato di diversi anni.

La crescita in parallelo di domanda e offerta

A caratterizzare l’approccio omanita è lo sviluppo simultaneo di domanda e offerta, con la realizzazione di nuove strutture e l’incremento dei flussi turistici necessari a sostenerle. A tal fine, il Paese ha potenziato la propria partecipazione alle principali fiere internazionali del turismo, consolidato le relazioni con gli operatori del settore nella regione e promosso occasioni di incontro e collaborazione direttamente sul territorio.

Il percorso scelto dall’Oman in ambito turistico si basa su decisioni pianificate in grado di anticipare la domanda, preparando le condizioni per un mercato che non ha ancora raggiunto il suo potenziale massimo.

Un esempio perfetto in grado di rappresentare la politica omanita è l’approccio del Dhofar. Durante il periodo del monsone estivo Khareef, dal 21 giugno al 15 agosto, la regione ha ospitato più di 881.000 visitatori, per un aumento del 13,6% degli arrivi aerei. Al termine di questo periodo, però, i flussi si riducono sensibilmente, adattandosi alla normale stagionalità della domanda. L’idea alla base di questo approccio consiste nell’offrire ai visitatori ragioni per raggiungerla puntando su eventi culturali e sportivi, patrimonio storico e natura.

Cosa significa per chi viaggia

Il modello seguito dall’Oman ha un impatto diretto sull’esperienza dei viaggiatori, poiché non concentra i luoghi di interesse in un unico polo, ma distribuisce l’offerta su territori anche molto distanti e diversi tra loro. Proprio per questo motivo, la scelta del percorso da seguire in Oman ha un peso maggiore rispetto ad altri Paesi. Considerare la varietà di itinerari possibili per un viaggio in Oman aiuta a capire come coniugare natura, mare e patrimonio storico senza limitare la visita del Paese a una sola zona del Sultanato. Con gli investimenti previsti nei prossimi anni, non è da escludere l’apertura di nuove rotte in grado di ampliare ulteriormente le possibilità di collegamento di luoghi differenti.

La filosofia alla base del modello turistico omanita è quella di attraversare il territorio con calma, dando valore a un’esperienza pensata per entrare in contatto con l’ambiente e le comunità locali, piuttosto che concentrarsi sulla presenza di numerosi servizi. Le preferenze espresse dai viaggiatori orientati verso momenti di convivialità e scoperta delle tradizioni confermano che questo tipo di proposta incontra l’interesse di un pubblico attento.

Una strategia di lungo periodo

La strategia dell’Oman si configura chiaramente come un progetto di sviluppo di lungo periodo, il cui successo dipenderà da una serie di fattori determinanti: la stabilità e la continuità dei flussi turistici, l’accessibilità delle diverse destinazioni, la scelta dei gruppi alberghieri coinvolti, il livello degli investimenti e dei costi operativi, i tassi di occupazione delle strutture ricettive e, non ultimo, l’evoluzione dell’offerta concorrente attraverso l’apertura di nuovi hotel e resort.

Il 2026 nel complesso restituisce l’immagine di un Paese che ha scelto la propria identità turistica e che sta cercando di tradurla in un sistema destinato a durare nel tempo. La stessa tenuta degli arrivi internazionali in un anno difficile per il Medio Oriente suggerisce che il progetto abbia basi solide, ma la verifica arriverà solo nei prossimi anni con l’apertura al pubblico di nuovi complessi e la misurazione della domanda.

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