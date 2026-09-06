In merito allo sversamento rilevato nelle acque del Naviglio, Gruppo CAP precisa che l’evento è totalmente estraneo alle proprie attività di manutenzione fognaria, interventi che non prevedevano alcuna operazione di scavo.

Sono stati proprio i tecnici di Gruppo CAP, presenti in zona per le regolari operazioni di cantiere, a individuare per primi la presenza anomala di liquido sversato da terzi.

Constatata la criticità, il personale ha immediatamente dato l’allarme alle autorità competenti e si è attivato con tempestività per mettere in atto le prime misure di contenimento, fondamentali per arginare la diffusione della sostanza e tutelare l’ambiente.

L’azienda resta a completa disposizione delle autorità preposte per fornire tutto il supporto tecnico necessario ad agevolare le indagini.

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