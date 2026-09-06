Gev, le visite guidate d’autunno nei parchi cittadini

Riprende l’edizione autunnale dell’iniziativa “Meraviglie e tesori nascosti nei parchi di Milano”, organizzata dalle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) del Comune, che accompagna i milanesi alla scoperta delle bellezze e del patrimonio ambientale dei parchi cittadini. Storia e architettura del parco, origine degli alberi, informazioni botaniche e molte altre curiosità trovano risposta durante le visite proprio dalla voce delle Guardie Ecologiche.

Sono cinque gli appuntamenti di settembre e ottobre distribuiti in altrettanti parchi con l’obiettivo di far conoscere le oltre 170 specie botaniche presenti in città. Questi incontri offrono la possibilità di scoprire specie arboree curiose, ad esempio l’Albero dei Tulipani (Liriodendro), i cui fiori hanno una greca che ricorda il profilo del Duomo di Milano, o poco comuni come l’albero “Spino di Giuda” (Gleditsia triacanthos) dalla corteccia spinosa a tre punte di diversa lunghezza e direzione, chiamato così in riferimento alla corona di spine usata nella Passione di Gesù, o ancora il “bagolaro”, il cui legno viene utilizzato per costruire attrezzi che richiedono grande resistenza ed elasticità come ruote, manici, remi, fruste e, un tempo, nel nord Italia, per fare bastoni da passeggio chiamati appunto “bagole”.

Tutte le visite si svolgono tra le ore 10 e le ore 12, il primo appuntamento è previsto sabato 12 settembre al Parco Sempione (Municipio 1) in piazza del Cannone con ritrovo alla “Biblioteca al Parco”; domenica 20 al Parco Don Giussani (Municipio 6) di via Montevideo, ritrovo alla fontana a centro parco; sabato 26 al Parco delle Cave (Municipio 7) in via Cancano, ritrovo lato market. Quindi sabato 17 ottobre al Parco Simoni (Municipio 8) in via Simoni, ritrovo angolo via Satta e sabato 24 al Parco Lambro (Municipio 3) in via Feltre, ritrovo alla pista skateboard.

La partecipazione a queste visite è gratuita e non necessita di prenotazione ed è anche l’occasione per conoscere l’attività delle oltre 160 Guardie Ecologiche Volontarie.

Le GEV sono un corpo di volontari e volontarie per la vigilanza ecologica. Favoriscono la formazione di una coscienza civica e stimolano al rispetto e all’interesse per la natura e per il territorio. Durante il servizio le GEV sono pubblici ufficiali con funzioni di polizia amministrativa e possono accertare e sanzionare alcuni abusi che riguardano il verde pubblico. Chiunque può diventare una GEV dopo aver seguito un corso preparatorio.

Per tutte le informazioni https://www.comune.milano.it/servizi/volontariato/guardie-ecologiche-volontarie-visite-guidate-nei-parchi

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