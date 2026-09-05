Bonobo torna in Italia, il 24 Marzo 2027 Milano @ Fabrique

Il produttore e DJ britannico Bonobo – tra le figure di riferimento della musica downtempo, trip-hop ed elettronica melodica – torna in Italia con un nuovo e imperdibile appuntamento, prodotto da Vivo Concerti e previsto mercoledì 24 marzo 2027 al Fabrique di Milano.

I biglietti saranno in prevendita esclusiva Vivo Club da giovedì 10 settembre alle ore 10:00. Mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da venerdì 11 settembre 2026 alle ore 10:00 e in tutti i punti vendita autorizzati da mercoledì 16 settembre alle ore 10:00.

Bonobo arriva a Milano con una serata che promette di unire elettronica, sperimentazione e una delle esperienze live più immersive della scena contemporanea.

Sarà l’occasione perfetta per sentire dal vivo uno degli artisti che hanno maggiormente contribuito a definire il sound della musica elettronica.

Con Distance In Static, il nuovo album in uscita l’11 settembre, Bonobo segna un nuovo capitolo, che rappresenta una celebrazione dei suoi 25 anni di carriera.

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