“Testaccio Estate”: dal 1° al 27 settembre 2026

Un intero mese di musica dal vivo, comicità, cinema, incontri e grandi appuntamenti popolari per accompagnare la Capitale verso la fine dell’estate.

Dal 1° al 27 settembre 2026 prosegue, negli spazi della Città dell’Altra Economia, Testaccio Estate, la manifestazione che trasforma uno dei quartieri più vivaci di Roma in un grande luogo di incontro a cielo aperto.

Dalla sperimentazione musicale dei Quintorigo al pop-rap dei Gemelli DiVersi, dai Santi Francesi a Dargen D’Amico, passando per Murubutu, Bambole di Pezza, Management del Dolore Post-Operatorio e Alborosie: il programma di settembre attraversa linguaggi, generazioni e generi differenti, alternando concerti, stand-up comedy, cinema, talk e dj set.

Tre gli appuntamenti che scandiranno il mese:

dal 6 al 13 settembre TERRA!, la Festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra;

dal 16 al 20 settembre la quinta edizione dell’Oktoberfest di Roma;

dal 24 al 27 settembre Magna Roma, il festival dedicato alla cucina capitolina.

Info e biglietti: https://www.testaccioestate.it/

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