Ue, Tovaglieri: Niqab vietato negli spazi pubblici, una legge come in Francia

“In Italia il niqab dovrebbe essere vietato in tutti gli spazi pubblici, come accade in Francia“.

Lo afferma l’europarlamentare della Lega Isabella Tovaglieri , intervenendo sul caso di Gallarate, in provincia di Varese, dove una donna ha denunciato di essere stata allontanata da un ufficio postale perché indossava il niqab, il velo integrale islamico che lascia scoperti soltanto gli occhi.

“Negli uffici aperti al pubblico non si entra a volto coperto: è una norma di civiltà, necessaria anche per ragioni di sicurezza, e chi vuole integrarsi deve rispettare le nostre regole – aggiunge Tovaglieri – Questa vicenda dimostra però che serve una legge chiara, che non lasci spazio ad interpretazioni, come quella in vigore in Francia, dove è vietato nascondere il volto negli spazi pubblici“.

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