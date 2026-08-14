Martedì 1 settembre 2026 gli UNDERDOGS arrivano al Castello Sforzesco di Milano con una data speciale del loro primo tour nazionale.

Angelo Amaro, Serena Bongiovanni, Xhuliano Dule, Tiziano La Bella e Antonio Ricatti si alterneranno sul palco dando voce, attraverso la stand-up, a storie personali, disagi quotidiani e contraddizioni del presente, con uno sguardo irriverente e spietato.

A condividere il palco con loro ci sarà Giorgio Montanini, tra i pionieri della stand-up comedy in Italia e volto noto di programmi come Nemico Pubblico e Stand Up Comedy su Comedy Central. Una presenza che aggiunge alla serata una delle voci più riconoscibili e corrosive della comicità italiana contemporanea.

Il collettivo racconta: «Underdogs è nato quasi due anni fa da un’esigenza semplice: dare spazio a comici che avevano talento, ma non trovavano posto nei circuiti “ufficiali”. Ci siamo scelti per una forte e reciproca stima professionale, prima ancora che per il legame personale che ci unisce, e per molto tempo abbiamo gestito il progetto interamente da soli, in modo artigianale — quasi “carbonaro”, verrebbe da dire — occupandoci di tutto, dai booking alle trasferte.

Lavorare fianco a fianco è per noi una scuola continua, un modo per migliorarci ogni volta che condividiamo lo stesso palco. La cosa che ci piace di più è vedere il pubblico di ognuno di noi mescolarsi: tutti percepiscono che tra noi non c’è soltanto un rapporto professionale, ma anche un legame di amicizia e rispetto, e da questo nasce un caos stupendo.

Vedere questo progetto crescere dai piccoli locali fino a platee come quella del Castello Sforzesco, senza aver mai snaturato il nostro spirito indipendente, quasi punk, è per noi la soddisfazione più grande.»

Sull’ospite speciale che salirà sul palco con loro, aggiungono: «Con Giorgio Montanini condividiamo la stessa idea di comicità: diretta, senza filtri, che non cerca a tutti i costi il compiacimento del pubblico. Averlo con noi per questa data speciale è la naturale prosecuzione di ciò che Underdogs rappresenta.»

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