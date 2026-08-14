Spezia Estate Festival: domenica 16 agosto, Max Pisu

Domenica 16 agosto alle ore 21.30 al PIN La Spezia alla Spezia l’undicesimo e ultimo appuntamento con “LA SPEZIA ESTATE FESTIVAL”, la rassegna che intreccia teatro, danza, comicità, narrazione, musica e illusionismo, dando spazio a protagonisti affermati e nuove voci della scena italiana.

Sul palco MAX PISU in RECITAL.

Recital di Max Pisu è un One Man Show all’insegna della risata. Un Pisu “multiforme” affronta e smaschera la quotidianità, alternando fantasia e realtà, vissuta in una chiave, come al solito, surreale e divertente.

Tanti i temi toccati, tra questi, il rapporto genitori-figli, moglie-marito ecc… Spazio alle risate con le litigate di coppia, dove il “non ricordo” diventa l’unica arma di difesa, in grado di ribaltare la realtà dei fatti, chiudendo con le riflessioni di un anziano che ci parla del passato in un’Italia proiettata nel futuro e ci rivela anche il motivo per cui i pensionati “piantonano” i cantieri.

Non manca l’inseparabile Tarcisio che tra le innumerevoli peripezie quotidiane, racconta nuove avventure: la sua squadra di calcio, il suo primo viaggio in aereo, l’ennesimo pellegrinaggio…

I biglietti per RECITAL sono in vendita al Botteghino del Teatro Civico e su Vivaticket.

INFO: Botteghino del Teatro Civico (ingresso da Corso Cavour n. 20), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19). Tel. 0187/727521 – email: info@teatrocivico.it.

Nel giorno dello spettacolo, i biglietti sono in vendita anche al PIN La Spezia dalle ore 19.00.

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