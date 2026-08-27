A inizio agosto, Gruppo CAP ha terminato in anticipo, oltre Sempione, la fase numero 5 del cantiere per la posa delle tubazioni necessarie per realizzare una nuova rete idrica lungo via Lainate a Rho

Ora ci si prepara alla fase numero sei, l’ultima, quella che comporterà la chiusura del tratto compreso tra l’incrocio con via Tavecchia e l’incrocio semaforizzato di corso Europa, in prossimità del Santuario dell’Addolorata.

La sezione ridotta della strada non rende possibile gestire il cantiere predisponendo il un senso unico: l’intera carreggiata dovrà essere chiusa al traffico in quel tratto.

Come disposto da una Ordinanza di Polizia Locale, è prevista la chiusura totale di via Lainate nel tratto compreso tra via Tavecchia e corso Europa per poter proseguire con la posa della nuova tubazione dell’ acqua. L’incrocio con via Tavecchia rimarrà aperto, per consentire ai veicoli provenienti dalla SS33 del Sempione di poter svoltare a sinistra e proseguire poi su via Ratti.

I lavori inizieranno il primo settembre 2026 e dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, il 30 settembre 2026.

Le linee di Trasporto Pubblico Locale vengono deviate su via Ratti, al fine di garantire la possibilità di raggiungere le scuole presenti in zona.

Lungo gli altri tratti di via Lainate al termine degli scavi è stato garantito un ripristino temporaneo. Sarà così anche in quest’ultima fase, in attesa dell’asfaltatura che riguarderà nei prossimi mesi l’intera arteria stradale.

“Nei mesi scorsi gli scavi del Gruppo CAP hanno comportato rallentamenti nel traffico, consentendo il passaggio dei veicoli a senso unico di marcia. Questa volta, purtroppo, si deve chiudere del tutto via Lainate per un tratto alquanto trafficato – spiega l’Assessora Valentina Giro – L’impresa ha finora rispettato tutte le tappe previste, terminando talvolta in anticipo rispetto al cronoprogramma: questo ci fa ben sperare per il rispetto delle scadenze indicate. Consapevoli dei disagi cui andremo incontro, chiediamo ai cittadini di pazientare per le settimane indicate, confidando che per fine settembre si possa riprendere la normale viabilità. Ci scusiamo per questa interruzione che, di fatto, è inevitabile”.

La mappa allegata indica le deviazioni:

Da via Lainate verso corso Europa si può svoltare in via Tavecchia e poi in via Fagnani per raggiungere via Ratti e arrivare all’incrocio davanti alla Citterio

Da corso Europa (provenendo dalla zona di Villa Burba) per arrivare su via Lainate si può svoltare a sinistra su via Legnano e imboccare poi via Stelvio svoltando a destra

Provenendo dalla stazione, da corso Europa verso via Lainate, si svolta in via Ratti, si gira a sinistra su via Fagnani, poi a sinistra su via Tavecchia e a destra su via Santorre di Santarosa, infine a sinistra su via Cavour verso l’incrocio con via Lainate

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