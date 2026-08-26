Bozzoli, pronta la terza edizione del Festival a Villa Burba

Tra le sale della Villa e il Giardino storico, dall’11 al 13 settembre, ritorna “Bozzoli” il festival di arti performative promosso da Caminante APS in collaborazione con il Comune di Rho

Questa terza edizione sarà finanziata anche dal bando “Comunità che genera cultura” di Fondazione Comunitaria Nord Milano, che permetterà di estendere le attività fino a giugno 2027 con laboratori, performance e residenze artistiche, che daranno forma al palinsensto di “Bozzoli Extra”.

Sono coinvolti come capofila Caminante | Teatro selvaggio, Associazione di Promozione Sociale; Laboratorio Silenzio APS, come partner economico; WHYNOT APS e Consorzio CoopeRho AltoMilanese Società Cooperativa Sociale, come partner non economici.

“Bozzoli prosegue la mission di promuovere le arti performative e le esperienze artistiche site-specific nel contesto storico di Villa Burba, rafforzando il ruolo della comunità nella produzione culturale locale – spiegano i promotori – In questa nuova fase, a partire dal festival di settembre 2026, il cuore della progettazione si svilupperà nel dare continuità all’esperienza di Bozzoli EXTRA, che offrirà a giovani artisti del territorio la possibilità di accedere a residenze artistiche all’interno di Villa Burba, favorendo lo sviluppo di pratiche performative in dialogo con la comunità. Il progetto punta anche a consolidare e allargare la rete dei volontari. La risposta della cittadinanza, già molto positiva, viene valorizzata attraverso percorsi formativi che tengano conto delle competenze maturate dai volontari più esperti e con l’apertura di spazi partecipativi per avvicinare la cittadinanza ai linguaggi performativi”.

Bozzoli EXTRA darà spazio ad About500, un community choir che ha registrato ampia partecipazione e gradimento. Si aggiunge poi il contributo di Laboratorio Silenzio, che promuove progetti artistici inclusivi e in Villa Burba proporrà un laboratorio di teatro fisico come strumento di coinvolgimento artistico della cittadinanza.

“Villa Burba – commenta l’assessora alla Cultura, Valentina Giro – diventa sempre più sede di un modello di cultura partecipato, in cui chi vive il territorio contribuisce a costruire legami. Sono molto felice del percorso compiuto finora da Bozzoli e sono certa che continuerà ad appassionare il pubblico, coinvolgendo altre persone. Dopo ogni performance c’è il confronto con gli artisti, che aiuta ad avvicinarsi a nuove forme d’arte anche i novizi. Il nostro polo culturale, con tutta la sua storia e le sue bellezze, diventa laboratorio vivo di creatività, comunità, appartenenza e accoglie giovani artisti locali. Si va consolidando una nuova scena culturale rhodense, partecipata e condivisa, con ricadute positive sulla comunità”.

Queste le azioni previste dal progetto:

Azione 1 | Bozzoli festival di arti performative – terza edizione

settembre 2026 (Caminante | Teatro selvaggio)

Dall’11 al 13 settembre, all’interno di Villa Burba, un ricco calendario di esperienze performative.

Azione 2 | Bozzoli EXTRA: esperienze artistiche di comunità

settembre 2026 / giugno 2027 (Caminante | Teatro selvaggio)

Verrà proposto un palinsesto di iniziative diffuso e pensato per coinvolgere in maniera più diretta la cittadinanza rhodense come agente culturale.

Azione 3 | Talk partecipati e dialoghi con gli artisti

settembre 2026 / giugno 2027 (Caminante | Teatro selvaggio, WHYNOT)

Come d’abitudine, al termine di ogni esperienza di Bozzoli Festival e di Bozzoli EXTRA si proporranno dei momenti di talk partecipati con il coinvolgimento degli artisti e del pubblico ingaggiato.

Azione 4 | Laboratorio di teatro fisico

settembre 2026 / giugno 2027 (Laboratorio Silenzio)

Il laboratorio propone un percorso di teatro fisico e ricerca performativa senza parole finalizzato alla creazione di una performance site-specific in Villa Burba aperta al pubblico.

Azione 5 | Volontari in azione: co-progettare cultura

Fino al giugno 2027 (Caminante | Teatro selvaggio, CooperRho, WHYNOT)

A partire dal mese di luglio si vanno consolidando il coinvolgimento e il rafforzamento del volontariato culturale. I cittadini volontari saranno ingaggiati nella co-progettazione e nella co-gestione delle attività, divenendo parte dei processi organizzativi e culturali.

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