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Dizzy Dros: data imperdibile quella del 3 Novembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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DizzyDros_26
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Dizzy DROS – tra gli artisti emergenti più apprezzati della nuova scena rap – annuncia una data imperdibile, prodotta da Vivo Concerti. L’appuntamento è previsto martedì 3 novembre 2026 al Circolo Magnolia di Milano.

I biglietti saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da oggi 26 agosto 2026 alle ore 17:00.

Il concerto al Circolo Magnolia sarà un’occasione unica per il pubblico italiano di assistere dal vivo alla performance di uno degli artisti più rappresentativi della nuova generazione araba e di entrare nell’universo sonoro e narrativo del nuovo album AFLAM.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

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