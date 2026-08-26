Non una semplice manifestazione motoristica e nemmeno una tradizionale lezione di educazione stradale. “Molto Fuori GP – Illegale (non esserci) 2026” nasce con l’obiettivo di proporre un nuovo modello di cultura della sicurezza: coinvolgente, concreto e capace di parlare ai ragazzi attraverso linguaggi, passioni ed esperienze che sentono vicini.

L’evento, organizzato da 2NOVE9 – Associazione Vittime Incidenti Stradali APS e Psycho Racing, si svolgerà domenica 6 settembre 2026, dalle 10:00 alle 18:30, in via della Longura, nella zona industriale di Misinto, nell’ambito del progetto “2NOVE9 – Brianza Street Edu 2026”.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Misinto, di Regione Lombardia e del Consiglio Regionale della Lombardia.

UN EVENTO DA VIVERE, NON SOLTANTO DA GUARDARE

Grazie alla collaborazione con ASI e Abarth Club, sarà possibile vivere l’esperienza del Taxi Drift accanto a piloti professionisti, all’interno di un’area appositamente protetta e delimitata, e salire a bordo delle vetture Abarth presenti.

Il programma comprenderà inoltre lo stunt show di GAE636, di MaxDea74 e una Bike Life Area dedicata a moto e biciclette, gestita dal Team MotoExport Bikelife Team. In questo spazio soprattutto i più giovani potranno avvicinarsi a queste discipline, confrontarsi con chi le pratica e cimentarsi in attività ed esercizi all’interno di un ambiente organizzato e controllato.

Per accedere alla Bike Life Area sarà obbligatorio indossare il casco e attenersi alle indicazioni fornite dal Team e dagli organizzatori.

Completeranno il programma lo Street Risk Lab, con la presenza di piloti, volontari di 2NOVE9 e volontari delle Forze dell’Ordine, e un’area street food e beverage attiva durante tutta la giornata.

DAL DIVERTIMENTO ALLA CONSAPEVOLEZZA

L’obiettivo di “Molto Fuori GP” è dimostrare che divertimento e prevenzione non sono concetti contrapposti. Il rischio non si affronta semplicemente vietando o giudicando, ma aiutando i ragazzi a riconoscerlo, comprenderlo e gestirlo divertendosi.

Piloti e Team saranno quindi disponibili non soltanto per esibirsi, ma anche per spiegare come avvicinarsi correttamente alle diverse discipline, quali percorsi seguire e perché determinate attività possano essere spettacolari e formative soltanto quando vengono praticate nel posto giusto, con persone competenti e nelle necessarie condizioni di sicurezza.

«Vogliamo raggiungere concretamente i giovani, utilizzando attività ludiche e ricreative come strumenti per trasmettere una corretta percezione del rischio in strada», dichiara Roberto Cancedda, presidente di 2NOVE9. «La sicurezza non deve essere vissuta esclusivamente come una lezione o un insieme di divieti. Può essere sperimentata, compresa e costruita attraverso il confronto, la partecipazione e il divertimento responsabile».

UN PROGETTO COSTRUITO NEGLI ANNI

Negli ultimi anni 2NOVE9 ha proposto ad istituzioni ed organizzazioni diverse idee per sviluppare, in occasione del Gran Premio di Monza, iniziative capaci di unire la forza attrattiva del mondo dei motori a contenuti educativi e di prevenzione.

Non tutte queste proposte hanno trovato spazio. In alcuni casi, alcuni elementi sono stati ripresi prevalentemente nella loro componente spettacolare, senza valorizzare il lavoro progettuale e la finalità sociale da cui erano nati.

L’associazione ha tuttavia scelto di continuare a lavorare, migliorando di giorno in giorno le proprie attività e la comunicazione rivolta ai ragazzi, fino a costruire un evento autonomo che rappresenta concretamente la propria visione.

«Non vogliamo soffermarci su ciò che non è stato riconosciuto», prosegue Cancedda. «Il nostro grazie va a chi ha creduto e continua a credere in 2NOVE9 e nella possibilità di creare una nuova cultura della sicurezza stradale a vantaggio di tutti, compresi i propri cittadini. Questo evento è la dimostrazione che le idee possono diventare realtà quando istituzioni, professionisti, volontari e territorio scelgono di lavorare insieme».

IL GRAZIE DI 2NOVE9

2NOVE9 desidera ringraziare tutti gli sponsors, i piloti, i Team, i tecnici, le maestranze e i volontari che metteranno gratuitamente a disposizione tempo, competenze, mezzi ed esperienza, contribuendo alla realizzazione di un evento unico nel suo genere.

Un ringraziamento va anche ai Comuni di Camparada e Casatenovo, che hanno creduto nel progetto e cercato di costruirlo insieme all’associazione, pur avendo dovuto successivamente rinunciare a ospitarlo a causa di problematiche logistiche.

Un grazie particolare è rivolto al Comune di Misinto, che ha accolto la manifestazione, a Regione Lombardia e al Consiglio Regionale della Lombardia, per la fiducia accordata ai progetti di 2NOVE9 e al percorso “Brianza Street Edu 2026”.

L’associazione ringrazia inoltre anticipatamente tutti i cittadini che parteciperanno e le testate giornalistiche, le emittenti, i fotografi, i creator e gli operatori dell’informazione che vorranno raccontare e condividere l’iniziativa.

Promuovere “Molto Fuori GP” non significa soltanto dare visibilità a un evento attrattivo legato al fine settimana del Gran Premio di Monza, ma contribuire alla diffusione di un modello nuovo, partecipativo e concreto di educazione alla sicurezza stradale.

SOSTENERE LE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

L’eventuale ricavato delle attività proposte durante la manifestazione sarà interamente reinvestito nei progetti di prevenzione ed educazione stradale rivolti ai ragazzi e nelle attività di supporto alle vittime di incidenti stradali e alle loro famiglie.

Presso lo stand dell’associazione saranno disponibili gratuitamente gli adesivi di 2NOVE9. I partecipanti potranno inoltre trovare magliette e merchandising, prenotare il materiale desiderato oppure sostenere liberamente l’associazione con una donazione.

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