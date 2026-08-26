“Onde musicali sul Lago d’Iseo” si conclude sabato 5 settembre

Si concluderà sabato 5 settembre sull’isola di Loreto la nona edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo, voluto dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo.

Per oltre tre mesi (la manifestazione è scattata il 29 maggio scorso a Iseo) i concerti hanno animato i luoghi più suggestivi delle due sponde del Sebinoe alcune località limitrofe delle province di Bergamo e Brescia.

Il gran finale di Onde musicali sul Lago d’Iseo andrà in scena sabato 5settembre sulla meravigliosa isola di Loreto (Bs) con il concerto intitolato Viaggio tra le stagioni(doppio set alle ore 16 e alle 19), protagonista l’Ensemble d’archi Astorre Ferrari.

Questo gruppo riunisce i migliori allievi del Conservatorio Peri-Merulo di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti, sotto la direzione di Alessandro Ferrari.

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