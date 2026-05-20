“Un parco aperto a tutti”: PLIS in festa domenica 24 maggio 2026

L’annuale Festa del PLIS si svolgerà domenica 24 maggio dalle ore 10.00 alle ore 18.00, con numerose iniziative ideate all’interno del polmone verde che coinvolge i territori dei Comuni di Rho (capofila), Pregnana Milanese, Pogliano Milanese e Vanzago. Ideata con D.A.V.O., Distretto agricolo della Valle Olona, e con l’associazione Il Prisma-Amici del PLIS, che organizza le camminate nell’area verde e lungo l’Olona, la festa vede la collaborazione di molte realtà che arricchiscono il programma di questa intensa giornata da vivere all’aria aperta.

FIAB propone di raggiungere il fontanile in bicicletta, aderendo alla tradizionale Bimbimbici. Alle ore 10.30 l’appuntamento per famiglie e bambini per pedalare insieme alla volta del Fontanile Serbelloni (Costa Azzurra) a Pregnana Milanese è in piazza Visconti a Rho. La pedalata per piccoli ciclisti prevede iscrizioni al link https://forms.gle/ ER9wqRJpoduyPBKL7. A coordinare questa parte della giornata sarà l’Assessora rhodense all’Ambiente Valentina Giro.

Al Fontanile Serbelloni (per raggiungere l’ingresso del Parco si può digitare su qualsiasi navigatore “parcheggio Castellazzo Pregnana”), alle ore 11.00 sono previsti gli interventi dei Sindaci dei quattro comuni: Andrea Orlandi, Angelo Bosani, Carmine Lavanga e Lorenzo Musante. Sarà un modo per scoprire anche le proposte che riguardano il recupero dell’antico Mulino Sant’Elena.

Alle 11.30 le bande dei quattro comuni terranno un breve concerto per dare solennità a questo rafforzamento del PLIS.

A mezzogiorno le “Voci del Plis” dell’Associazione accompagneranno chi lo vorrà in una passeggiata fino al Mulino Sant’Elena. All’altezza dell’isola, gli agricoltori del D.A.V.O. metteranno a disposizione gratuitamente un trattore e un carretto per il divertimento dei più piccoli.

Alle ore 13.00 è previsto il pranzo al Fontanile, dove saranno presenti diversi stand fin dal mattino:

– La Ghiandaia: intrattenimento per bambini dai 5 ai 10 anni

– Bareggio pulita: stand per presentare le proprie attività

– Gasinisti/Gruppo di acquisto solidale di Pregnana presenti con loro stand promozionale

– Giuseppe e Tommy, attività di mosaico: attività durante il pomeriggio

– BEE Movement: arnia didattica e spiegazione del mondo delle api

– Apicoltura Valdarenne, che fa promozione del miele

– La Famiglia Rhodense coi suoi giochi di legno di una volta

– Acli Vanzago con due mostre tematiche: “Immagini del Plis” e “Amica Terra: i sette obiettivi dell’enciclica Laudato si’”

– DipingeRho, con l’esposizione di alcuni artisti

– Anni Verdi Pregnana, che propone le sue attività

– Andrea e Fiore: espongono la fantasia di zucche vuote

– D.A.V.O., presente con Ladybirra – Birrificio Rhodense; Fratelli Caronni (panini, patatine e altro); Oldani con arrosticini e altro, per chi vorrà pranzare il loco.

Anche nel pomeriggio, dopo le 15.30, sarà possibile ai bambini fare un giro all’isola su trattore e carretto grazie al D.A.V.O.

Le Voci del Plis guideranno altre camminate anche alle ore 15.00 e 15.30.

A partire dalle ore 15.30 Laboratorio Pizza di Angelo Fino alla casetta del Fontanile: lezione su farine, pizza, lievitazione, per bambini e adulti (si potranno cuocere pizze con forni elettrici).

“Sarà una giornata da vivere insieme, alla scoperta di un territorio che merita sempre più di essere conosciuto e valorizzato, per tutta la storia che racchiude in sé – spiega l’assessore all’Agricoltura di Rho, Edoardo Marini, d’intesa con le altre Amministrazioni comunali coinvolte – Approfondiremo anche la presenza nell’area del Molino Sant’Elena, che ancora conserva la sua antica pala. Alcuni progetti lo riguardano: Comuni e D.A.V.O. vogliono tenere aggiornati i cittadini che amano il PLIS e vogliono sentirsi a casa al suo interno”.

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