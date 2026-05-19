Elaborato finale del corso “Via col musical +”. Un lavoro costruito nel corso dell’anno accademico 25/26 dagli allievi dell’Accademia Litta.

Il musical è una delle forme più complete di espressione artistica perché unisce recitazione, canto e danza in un unico, straordinario spettacolo. I nostri corsi di musical sono pensati per tutte le età e livelli, con l’obiettivo di guidarti nella scoperta di questa arte affascinante e stimolante.

In un contesto che promuove la collaborazione e l’armonia del gruppo avrai l’opportunità di sviluppare la tua tecnica individuale, ma sempre in un contesto corale dove ogni voce, passo e gesto si fondono per creare un’opera collettiva.

Il progetto annuale: sei mesi di produzione

Quest’anno, l’attività didattica si è concentrata per sei mesi sulla messa in scena di una versione sintetica di una celebre opera ambientata nella savana. Gli allievi hanno affrontato un lavoro di preparazione intenso, finalizzato a interpretare il complesso equilibrio del “ciclo della vita”.

La realizzazione del progetto ha richiesto:

Costanza e studio: Un impegno quotidiano per assimilare movenze animali e sonorità africane, curando ogni dettaglio tecnico.

Un impegno quotidiano per assimilare movenze animali e sonorità africane, curando ogni dettaglio tecnico. Coesione del gruppo: Il lavoro si è basato sulla solidarietà tra i componenti del “branco”, dove il sacrificio del singolo è stato fondamentale per la riuscita delle coreografie e delle armonie corali.

Il lavoro si è basato sulla solidarietà tra i componenti del “branco”, dove il sacrificio del singolo è stato fondamentale per la riuscita delle coreografie e delle armonie corali. Dedizione: Il gruppo ha gestito con maturità le difficoltà di una produzione complessa, dimostrando come la disciplina e la visione comune siano strumenti indispensabili per chiunque voglia lavorare nel mondo dello spettacolo. MTM Teatro Litta – 30 e 31 maggio – ore 21:00

lunedì 8 giugno serata speciale per Battito – ore 21.15

IL DESTINO DI UN RE

regia Lara Vai e Marco Rigamonti

direzione artistica Lara Vai

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