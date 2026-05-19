Elaborato finale del corso “Via col musical +”. Un lavoro costruito nel corso dell’anno accademico 25/26 dagli allievi dell’Accademia Litta.
Il musical è una delle forme più complete di espressione artistica perché unisce recitazione, canto e danza in un unico, straordinario spettacolo. I nostri corsi di musical sono pensati per tutte le età e livelli, con l’obiettivo di guidarti nella scoperta di questa arte affascinante e stimolante.
In un contesto che promuove la collaborazione e l’armonia del gruppo avrai l’opportunità di sviluppare la tua tecnica individuale, ma sempre in un contesto corale dove ogni voce, passo e gesto si fondono per creare un’opera collettiva.
Il progetto annuale: sei mesi di produzione
Quest’anno, l’attività didattica si è concentrata per sei mesi sulla messa in scena di una versione sintetica di una celebre opera ambientata nella savana. Gli allievi hanno affrontato un lavoro di preparazione intenso, finalizzato a interpretare il complesso equilibrio del “ciclo della vita”.
La realizzazione del progetto ha richiesto:
- Costanza e studio: Un impegno quotidiano per assimilare movenze animali e sonorità africane, curando ogni dettaglio tecnico.
- Coesione del gruppo: Il lavoro si è basato sulla solidarietà tra i componenti del “branco”, dove il sacrificio del singolo è stato fondamentale per la riuscita delle coreografie e delle armonie corali.
- Dedizione: Il gruppo ha gestito con maturità le difficoltà di una produzione complessa, dimostrando come la disciplina e la visione comune siano strumenti indispensabili per chiunque voglia lavorare nel mondo dello spettacolo.
MTM Teatro Litta – 30 e 31 maggio – ore 21:00
lunedì 8 giugno serata speciale per Battito – ore 21.15
IL DESTINO DI UN RE
regia Lara Vai e Marco Rigamonti
direzione artistica Lara Vai
mtmteatro.it
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