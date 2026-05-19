A pochi giorni dalla conclusione del suo Club Tour e a dieci anni dall’uscita dell’album “Terza Stagione”, Emis Killa torna sul palco con una data speciale per celebrare uno dei progetti più significativi del suo percorso artistico.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 14 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti saranno disponibili su TicketOne a partire dalle ore 14 di martedì 19 maggio 2026. Per maggiori informazioni: www.friendsandpartners.it

Emis Killa sarà nuovamente live il prossimo autunno per celebrare il decennale di “Terza Stagione”.

In questa occasione, riporterà sul palco le atmosfere e i brani di un disco che ha segnato un momento di svolta nella sua carriera, sancendo un ritorno a sonorità più crude, dirette e legate alle sue radici hip hop.

Pubblicato il 14 ottobre 2016, “Terza Stagione” – terzo album in studio di Emis Killa e certificato disco di platino – viene definito dallo stesso artista come «un disco grezzo, in cui ritrovo me stesso, sia nei testi che nelle sonorità».

Con brani come “Non era vero”, “Cult”, “Dal basso” e “Parigi” feat. Neffa, “Terza Stagione” mostra un equilibrio tra attitudine rap e apertura melodica, affrontando temi personali e sociali con uno stile più autentico e senza filtri.

All’interno del progetto trovano spazio anche collaborazioni con Fabri Fibra, Jake La Furia, Coez e Maruego. A dieci anni dalla sua uscita, “Terza Stagione” continua a essere considerato uno degli album più importanti della discografia di Emis Killa e un punto di riferimento per una generazione di ascoltatori.

Il live del 14 ottobre sarà l’occasione per riviverne l’energia dal vivo, in una serata speciale pensata per celebrare un capitolo fondamentale del rap italiano.

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