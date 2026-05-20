Al via TONES TEATRO NATURA, il primo appuntamento è SPHERA

Al via la stagione 2026 di Tones Teatro Natura, a cura della fondazione Tones on The Stones, che anche quest’anno darà spazio a diverse forme di intrattenimento nel meraviglioso teatro di pietra nato ai piedi delle Alpi e ricavato dall’ex sito industriale di Cava Roncino, a Oira di Crevoladossola (VB). Il primo appuntamento è con SPHERA, da venerdì 26 a domenica 28 giugno.

SPHERA è un progetto ideato sui principi del “New European Bauhaus Project”, con l’obiettivo di rimettere al centro dell’attenzione i nostri stili di vita e il loro futuro, cercando allo stesso tempo di rimanere al passo con le richieste che il mondo moderno avanza. Con l’obiettivo di dare sempre più voce alle nuove generazioni, l’edizione di quest’anno ha visto la collaborazione con i collettivi giovanili Associazione 21Marzo, Eureka, Terra Verde e Tempio del Futuro Perduto, invitati a partecipare attivamente all’organizzazione del festival, oltre che nel coordinamento dei contenuti e delle attività performative. L’evento si svilupperà su tre giorni, (con possibilità di usufruire dell’area camping village per tutta la durata del Festival), e darà spazio alla promozione dello sviluppo di nuove pratiche visionarie e innovative, integrando l’arte e la cultura con il mondo della scienza e della natura, tenendo sempre al centro del dialogo la qualità della vita, specialmente delle nuove generazioni, e le innovazioni verdi e digitali.

Il programma si aprirà venerdì 26 giugno con “Tutta la famiglia di Euripide (Mycaelium)”, performance nata da una ricerca della coreografa Mari Combi insieme alle danzatrici di “Urban Dancing Prophets”, che indaga la coesistenza attraverso un corpo collettivo interconnesso, fragile e resistente. Seguirà il talk “Le Alpi tra presente e futuro”, in cui Pietro Lacaselladialogherà con Marco Tosi sui temi del ripopolamento delle aree montane, dell’ecosostenibilità e del futuro delle nuove generazioni in quota. Spazio poi a “Tempio di Bacco” con I Bellissimi Dischi di Ornavasso: una degustazione dedicata a produttori vitivinicoli indipendenti che lavorano secondo pratiche naturali, biodinamiche e biologiche, accompagnata dal dj set rigorosamente in vinile del duo Teddy Renton e Julius B. La musica live entrerà nel vivo con Vittoria Donda, cantautrice che definisce il proprio stile “intimate rock”, capace di fondere vulnerabilità, energia e chitarre distorte, seguita dai Queen of Saba, duo elettronico dal sound che attraversa Neo-Soul, Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e Indietronica. A chiudere la parte live sarà Fabrizio Rat, pianista e producer conosciuto per il progetto “La Machina”, in cui il pianoforte viene trascinato nell’universo ipnotico della techno attraverso preparazioni sperimentali e sintetizzatori analogici. La notte del venerdì si concluderà con la performance “Rituali Notturni”, insieme ai resident del Tempio del Futuro Perduto: Industrial Romantico, Waldo e Tania Kim, per un finale tra house, electro, techno, jungle e bass music.

Sabato 27 giugno il programma entrerà nel vivo delle attività partecipative. Si partirà con le sessioni yoga guidate da Alice Possetti, attività inclusa nel prezzo del biglietto con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Seguirà l’Ecstatic Dance byEureka: un’esperienza di movimento libero e consapevole facilitata dal dj set di Agape, che guiderà la danza attraverso diversi stili musicali per creare un viaggio interiore. Luisa Russo è il punto d’incontro tra la danza contemporanea e lo yoga.

Nel corso della giornata si alterneranno il “Progetto Daimon” con Giulia Allegri, dedicato al riconoscimento del nutrimento spontaneo del territorio, e “AINA Forest” con Adriana Sequeira, pratica che intreccia Forest Therapy e fisioterapia per riscoprire la relazione tra corpo e natura. Francesco Marino sarà protagonista del talk “Pillole di Futuro Presente”, riflessione sui temi della cultura digitale, social media e intelligenza artificiale. Tra le attività in programma anche “Vinyasa Flow + Metodo Wim Hof” con Liliana Tosi e Nicola Sonderegger, workshop che combina pratica yoga, respirazione consapevole ed esposizione al freddo, e il laboratorio di upcycling curato da Mastronauta, dedicato alla creazione di string bag attraverso tessuti di recupero. Tornerà inoltre “Tempio di Bacco”, questa volta accompagnato dal dj set dell’italo-brasiliano Fla In Da Howz. La parte serale vedrà protagonista Fill Pill con “Divulgazione Coatta Ambientale”, format che unisce comicità e divulgazione sui temi della crisi ambientale. A seguire saliranno sul palco I Patagarri, tra le realtà più esplosive della nuova scena italiana, capaci di fondere gipsy jazz, ironia e spirito nomade, e i Mefisto Brass, “sound system a energia polmonare” che reinterpreta l’elettronica attraverso fiati e percussioni. La notte proseguirà con il dj set di Sam Ruffillo, producer della label Toy Tonics, insieme al dj set finale curato dal collettivo Eureka con Agape e Chaos in the Streets.

Nella giornata conclusiva, quella di domenica 28 giugno , SPHERA proseguirà con nuove sessioni di yoga con Alice Possetti ed Ecstatic Dance by Eureka, insieme alle attività curate da Giulia Allegri dedicate all’osservazione e riconoscimento delle piante selvatiche commestibili e alla preparazione di un oxymel, antica miscela a base di miele e aceto. Tra gli appuntamenti centrali della giornata, “Sentieri del Mistero” di EgriBiancoDanza, performance itinerante e immersiva che invita il pubblico a costruire il proprio percorso coreografico attraversando paesaggi, ombre e frammenti di umanità in continuo movimento. In programma anche “Scuola della Techno”, progetto educativo nato al Tempio del Futuro Perduto di Milano per diffondere la cultura della musica elettronica attraverso workshop, corsi e momenti di confronto. A chiudere SPHERA sarà il “Closing Party by Eureka”, un long dj set collettivo insieme ad Agape, Chaos in the Streets e Who’s that Berry, pensato come ultimo rito condiviso di questi tre giorni tra musica, comunità e natura.

Il programma di Tones Teatro Natura proseguirà fino a domenica 6 settembre con una serie di appuntamenti che intrecciano musica, performance e sperimentazione artistica. Dopo SPHERA, il calendario continuerà sabato 4 luglio con il concerto di Malika Ayane insieme alla CM Orchestra, per poi lasciare spazio a NEXTONES, in programma dal 16 al 19 luglio. Venerdì 24 e sabato 25 luglio andrà in scena “AIDA”, mentre il primo weekend di agosto, sabato 1 e domenica 2, sarà dedicato al Mountain Sound Festival. A chiudere la stagione saranno infine gli appuntamenti di Ossola in Jazz, previsti per sabato 5 e domenica 6 settembre.

Sphera è sostenuto dal Laboratorio di Creatività Contemporanea e promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

La Fondazione Tones on the Stones si impegna da sempre per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica degli eventi a Tones Teatro Natura, coinvolgendo la comunità e il territorio. Dal 2020 ha ottenuto la certificazione “gestione eventi sostenibili” secondo lo standard internazionale ISO 20121.

Di seguito i link per i biglietti:

BUNDLE EVENTI SU DICE:

SPHERA: https://link.dice.fm/Q83e3476d1f1

STAGIONE 2026: https://link.dice.fm/u76aaf02d609

BUNDLE EVENTI SU TICKET ONE:

https://www.ticketone.it/venue/tones-teatro-natura-89452/

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