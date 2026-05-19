“Trento Live Fest”, l’evento di fine estate aTrento

Cresce l’attesa per la seconda edizione del Trento Live Fest, il grande evento che a fine estate tornerà a trasformare Trento in un grande palco a cielo aperto.

Sei giornate di musica dal vivo, distribuite in due weekend consecutivi – venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto, e venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre – animeranno la Trentino Music Arena (Via di S. Vincenzo) con una lineup in grado di unire mondi musicali diversi e coinvolgere pubblici di ogni generazione!

Sul palco si alterneranno alcuni dei nomi più amati della scena italiana: Luca Carboni, Emma, Fulminacci, Gemitaiz, Madame e Negramaro, insieme a Ditonellapiaga, Mobrici, Motta, Sayf, Tropico e Venerus.

Prodotto da Magellano Concerti in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento, il Trento Live Fest si conferma un appuntamento importante dell’estate musicale italiana. Oltre a una lineup di altissimo livello, con proposte per tutti i gusti, il festival offre anche l’opportunità di vivere e scoprire le bellezze naturali e culturali del Trentino, affermandosi come un evento imperdibile per gli amanti dei concerti e dei viaggi.

Di seguito la Lineup completa del Trento Live Fest 2026:

1° Weekend

venerdì 28 agosto 2026: GEMITAIZ + VENERUS

2026: sabato 29 agosto 2026: FULMINACCI + MOBRICI

2026: domenica 30 agosto 2026: LUCA CARBONI + TROPICO

2° Weekend

venerdì 4 settembre 2026: MADAME + DITONELLAPIAGA

2026: sabato 5 settembre 2026: EMMA + SAYF

2026: domenica 6 settembre 2026: NEGRAMARO + MOTTA

Oltre ai singoli biglietti, sarà possibile acquistare anche tre abbonamenti:

– PASS WEEKEND 1: 28, 29 e 30 agosto

– PASS WEEKEND 2: 4, 5, 6 settembre

– PASS ALL DAYS: 28, 29 e 30 agosto + 4, 5 e 6 settembre

I biglietti per assistere ai concerti del Trento Live Fest 2026 sono disponibili in prevendita su Ticketone.it. Per info: https://www.ticketone.it/artist/trento-live-fest/?affiliate=TN0

Dal cantautorato italiano alla profondità del rap, passando per il pop, la freschezza dell’indie e le nuove avanguardie musicali, il Trento Live Fest 2026 offre al pubblico un viaggio sonoro che attraversa generazioni, visioni e linguaggi differenti.

Ogni serata si trasforma così in un’esperienza unica, pensata per emozionare e lasciare un segno, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e trasversale.

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