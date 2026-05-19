L’ Albo comunale dei volontari civici è stato ufficialmente creato ed è pubblicato sul sito del Comune nella sezione “Servizi” (per tutelare la riservatezza delle persone iscritte, l’elenco è pubblicato in forma anonimizzata).

Ad oggi l’Albo comprende 54 candidature distribuite tra area culturale/sportiva/ricreativa, area sociale, area civica/cura del verde e area gestionale/amministrativa.

Ma cos’è l’Albo dei volontari civici?

È lo strumento creato dal Comune con l’obiettivo di raccogliere le persone disponibili a collaborare con l’Ente, in forma volontaria e gratuita, alle attività promosse dall’Amministrazione comunale in diversi ambiti, contribuendo in modo concreto al benessere collettivo e alla cura della città.

Le iscrizioni restano comunque sempre aperte e i cittadini interessati possono presentare domanda in qualsiasi periodo dell’anno. L’Albo verrà aggiornato periodicamente con le nuove adesioni, così da consentire all’Amministrazione di ampliare nel tempo la rete di volontari disponibili a collaborare con i diversi uffici comunali, secondo le preferenze espresse al momento dell’iscrizione.

Chi può iscriversi

Possono iscriversi tutti i cittadini maggiorenni interessati a mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze per attività di utilità sociale.

Come iscriversi

La domanda di iscrizione può essere presentata:

online, attraverso lo Sportello Telematico del Comune;

del Comune; tramite PEC all’indirizzo: bollate@legalmail.it ;

all’indirizzo: ; oppure direttamente all’Ufficio Protocollo.

Partecipare all’Albo dei volontari civici significa contribuire in modo concreto alla crescita della comunità e rafforzare il senso di collaborazione, responsabilità e cittadinanza attiva.

L’elenco viene pubblicato sul sito del Comune

Link qui: https://comune.bollate.mi.it/it/documenti_pubblici/albo-volontari-civici

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