Si avvicina la data italiana di Lewis Capaldi, superstar mondiale con oltre 30 miliardi di stream totali e voce più acclamata della scena pop internazionale.

Si annunciano i Temper City come special guest. La band rivelazione dell’anno che ha debuttato con il brano Self Aware, diventato subito una viralissima hit globale sarà in apertura dello show, prodotto da Vivo Concerti e previsto mercoledì 17 giugno 2026 a Fiera Milano Live di Milano.

I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

I Temper City sono una band alternative rock che ha debuttato nel 2026 con il singolo Self Aware, diventato subito una viralissima hit globale, affermando la band come uno dei debutti internazionali più rapidi e rilevanti dell’anno, grazie a un sound immediato e riconoscibile che unisce chitarre, elettronica e una scrittura capace di parlare a una nuova generazione.

Sul palco, Capaldi porterà tutta la forza del suo repertorio musicale, unendo i brani che lo hanno consacrato come uno degli artisti principali della scena pop mondiale alle nuove canzoni del suo EP Survive.

Sarà uno spettacolo che celebrerà la sua rinascita artistica, tra emozione, autenticità e la connessione unica che sa creare con il suo pubblico.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

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