“Waterproof”, il nuovo progetto discografico di Atarde

C’è un modo di stare nelle cose senza farsi travolgere, di attraversare le emozioni senza irrigidirsi.

È da questa idea che nasce “WATERPROOF” (https://island.lnk.to/WATERPROOF/Pezzi Dischi/Island Records), il nuovo album di ATARDE disponibile ovunque: un progetto che prende forma dentro un immaginario liquido, dove tutto scorre, cambia, si trasforma.

Canzoni che non hanno fretta, che si muovono come correnti leggere. Con questo nuovo progetto discografico, ATARDE costruisce un racconto generazionale e insieme estremamente personale, muovendosi tra relazioni, insicurezze, desideri e piccoli cortocircuiti quotidiani.

C’è la sensazione di non sentirsi mai abbastanza, il bisogno di essere visti, la tendenza a idealizzare l’altro fino a perdersi nel confronto. Ma tutto viene filtrato da uno sguardo lucido e disincantato, capace di alleggerire senza banalizzare, di raccontare senza appesantire.

La sua scrittura resta fedele a una cifra precisa: intima, diretta, spesso ironica, sempre sincera. Il cantautore osserva le proprie fragilità con delicatezza, e le canzoni diventano così spazi abitabili, in cui potersi riconoscere.

All’interno del disco trova spazio un unico featuring con faccianuvola: un incontro che si inserisce con naturalezza nel racconto, amplificandone l’atmosfera senza interromperne l’equilibrio.

Il titolo suggerisce una protezione, che però non è mai una chiusura: “WATERPROOF” non è l’assenza di contatto, piuttosto la capacità di restare a galla anche quando si sta andando a fondo.

Come in mare, dove ogni movimento ha un peso diverso e serve tempo per trovare il proprio ritmo, anche in questo disco le emozioni si dilatano, si stratificano, si fanno più leggere senza perdere profondità.

Un disco che si lascia attraversare, proprio come l’acqua. E in questo movimento continuo, ATARDE trova il suo modo di raccontare: leggero, sensibile, profondamente umano

https://instagram.com/_atarde_

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