La band pop rock OneRepublic, certificata Diamante e nominata ai GRAMMY® Awards, annuncia la pubblicazione il 26 giugno 2026, per la prima volta in vinile, del secondo album (doppio Platino) Waking Up, insieme a una nuova edizione digitale rimasterizzata da Justin Perkins del Mystery Room Mastering.

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Originariamente pubblicato nel novembre 2009, Waking Up è arrivato in un momento cruciale per gli OneRepublic. Dopo il grande successo del loro debutto, la band inizia a scrivere canzoni mentre è impegnata in tour.

Questo slancio ha plasmato il disco, orientandolo verso una dimensione più ampia, immediata e pensata per il palco, segnando il momento in cui il gruppo supera lo status di rivelazione per affermarsi come realtà globale.

Waking Up ha debuttato nella Top 25 della Billboard 200, ottenendo la certificazione di doppio Platino, per poi affermarsi nel tempo come un successo mondiale: oltre 5,5 miliardi di streaming, 80 settimane in classifica e un impatto virale sui social, con 1,3 milioni di creazioni su TikTok e 3,3 miliardi di visualizzazioni sulla piattaforma, oltre a 28 milioni di creazioni e 7,6 miliardi di visualizzazioni complessive sui social.

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