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ANIMALI NEL CUORE

Sei nuovi pulli per le cicogne della Città metropolitana di Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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SEI PULLI
SEI PULLI

Un evento che ha quasi dello straordinario: Cico e Cica sono diventati genitori… di ben sei pulli! La coppia di cicogne, così battezzate a seguito di un concorso promosso tra studenti e studentesse della scuola primaria di Carpiano, ha festeggiato la nascita di ben sei piccoli, dopo la cova primaverile seguita in diretta sul sito della Città metropolitana di Milano.

Si allarga, quindi, la famiglia di cicogne che ha scelto come casa la torre-faro che svetta sulla strada provinciale di Carpiano, tornando al nido per il quinto anno di fila, in maniera naturale. Le immagini mostrano le cicogne mentre nutrono i numerosi pulli: ben sei, evento che, secondo l’esperto, ha dello straordinario, visto che generalmente le cicogne depongono 5-6 uova alla volta, ma non sempre si schiudono tutte.

Nei giorni scorsi, invece, poco alla volta, sono comparse prima tre, poi quattro, e infine sei testoline, tutte rivolte verso l’alto in attesa che mamma e papà portassero loro il cibo. Ad oggi non sembrano esserci casi simili in Lombardia.

Il progetto

Un progetto avviato qualche anno fa dalla Città metropolitana di Milano che, nell’ambito dell’attività del rinnovamento tecnologico del territorio, ha installato la torre (per l’illuminazione delle strade e per diffondere il segnale 5G) corredata, in cima, da un nido schermato e insonorizzato proprio per promuovere il ripopolamento delle cicogne.

Il giaciglio è realizzato con una stratificazione di materiali con nanotecnologie per proteggere gli ospiti dal rumore e garantire una temperatura idonea costante, favorevole, anche alla riproduzione. Tecnologia avanzata, ma anche tutela dell’ambiente e della fauna nel cuore di una trafficatissima provinciale: un esperimento che si conferma positivo.

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