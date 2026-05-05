Maroon 5: il nuovo singolo “Heroine”

I Maroon 5, band pluripremiata con tre Grammy e dischi di platino, tornano con un nuovo singolo elettrizzante, “Heroine”, ora disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano segna la prima uscita della band, certificata disco di diamante, dopo l’edizione deluxe del loro ottavo album in studio, “Love Is Like” (2025).

In “Heroine” i Maroon 5 ritrovano il sound che li ha resi famosi, fondendo un’energia contagiosa con una produzione raffinata e moderna. Guidato dall’inconfondibile voce di Adam Levine, il brano cattura l’ebbrezza di un legame travolgente attraverso melodie trascinanti e testi ricchi di emozioni.

La canzone riprende il tono che ha contribuito a definire i primi successi della band, alimentando un sound che sembra allo stesso tempo fresco e inconfondibilmente Maroon 5.

Il singolo arriva in un momento cruciale, mentre la band si prepara a una serie ampliata di date del tour internazionale nel 2026. Il tour, che toccherà l’America Latina e l’Europa, metterà in scena i caratteristici concerti dal vivo dei Maroon 5, pieni di energia e potenza, ricchi dei successi più amati dai fan che continuano a risuonare nel cuore del pubblico di tutto il mondo.

Il tour includerà una serie di concerti da headliner all’ambito BST Hyde Park di Londra e al Rock in Rio. In Italia la band farà tappa con un’unica data il 25 giugno agli I-Days Milano Coca-Cola 2026 all’Ippodromo Snai- San Siro.

L’album ha segnato un ritorno alla forma per il gruppo certificato disco di diamante ed è il loro primo LP dal 2021, dopo “JORDI”.

Con la loro nuova musica, il gruppo mette in risalto le proprie radici, espandendo al contempo in modo sottile il proprio sound nei singoli magnetici e contagiosi “All Night” e “Priceless”.

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia