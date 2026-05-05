La scuola in pista. Finale Arena di Milano il 6-7-8 maggio

La 63ª edizione dei “TROFEI DI MILANO CORTINA 2026 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, progetto formativo inserito nel Programma “Education Gen26”, registra un traguardo storico: hanno partecipato, nel corso dell’intero anno scolastico, 61.053 studenti di 118 Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado di Lombardia e Veneto attraverso attività volte a promuovere i Valori Olimpici, Paralimpici e Sportivi. Il totale di studenti coinvolti, in 63 anni di manifestazione, ha registrato i tre milioni e settecentomila, di cui il 52% di ragazze nel 2026.

Le attività formative-educative (“I tuoi Giochi in un video”, “La bandiera dello Sport Europeo”, “Non stare fermo! Don’t stay still”, “I tuoi stili di vita”, “Educazione 4.0”) hanno offerto ai partecipanti un ampio ventaglio di esperienze. Solo le proiezioni interattive per le “Emozioni Sportive di Classe: lo sport attraverso le immagini” hanno visto la partecipazione attiva di 996 classi, coinvolte nella visione di contenuti tratti dall’Olympic Multimedia Library e dall’esclusivo Archivio FICTS, arricchito dalla piattaforma SPORTMOVIESTV.COM con 28.230 video.

Tutte le attività – con iscrizioni gratuite – ecosostenibili e inclusive, riflettono l’impegno verso un futuro migliore per i giovani. In palio premi e materiale sportivo per Scuole, studenti e Insegnanti.

Il momento culminante si terrà il 6-7-8 maggio (dalle ore 9) all’Arena Brera di Milano (con ingresso gratuito): 9.600 giovani gareggeranno contemporaneamente in pista sui due rettilinei per le gare di corsa veloce 60 m e 80 m (6 e 7 maggio) e per la Finalissima di Venerdì 8 Maggio (ore 9) alla vigilia della “Giornata dell’Europa”. È prevista la partecipazione di una delegazione di 200 studenti finalisti del Veneto (gemellati attraverso il progetto “GenerAZIONE2026”) e l’accensione del Tripode da parte dei campioni Olimpici Elisa Confortola (1 oro e 1 argento a Milano Cortina 2026) ed i danzatori su ghiaccio Marco Fabbri e Charlène Guignard (bronzo nel team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026). Interverranno: Luciano Buonfiglio Presidente CONI Nazionale, l’On. Bruno Molea Presidente AICS Nazionale e CSIT – Confédération sportive internationale du travail, Attilio Fontana Presidente Regione Lombardia, Marco Riva Presidente CONI Lombardia e Membro Giunta CONI Nazionale, Federica Picchi Sottosegretario Sport e Giovani Regione Lombardia, Claudia Colla Rappresentante della Commissione europea Nord Italia | Direttrice Ufficio di Milano, etc.

Il Presidente del Comitato Organizzatore, Prof. Franco Ascani (unico italiano Membro della Commissione Cultura e della Legacydel Comitato Internazionale Olimpico), ha sottolineato che “il ruolo cruciale delle nuove generazioni è fondamentale per la promozione della cultura sportiva e per la trasmissione dei Valori Olimpici.”

I “TROFEI DI MILANO CORTINA 2026” sono organizzati dall’AICS Milanese e FICTS Italia con Fondazione Milano Cortina 2026 #Gen26 in collaborazione con Commissione Europea – Rappresentanza a Milano, USR Lombardia, Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, Fondazione Invernizzi, Buona Spa Società Benefit e Grana Padano, con il Patronato di Regione Lombardia e con il sostegno di ICSC – Istituto per il Credito Sportivo Culturale, con il Patrocinio di CONI Lombardia, Comune di Milano, FIDAL Lombardia e FIDAL Milano.

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