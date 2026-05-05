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martedì, Maggio 5, 2026
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ITA Airways dà il benvenuto al primo bambino nato a bordo di un suo aereo

Davide Falco
By Davide Falco
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Bambino nato a bordo di aereo ITA Airways
Bambino nato a bordo di aereo ITA Airways

Un lieto e inatteso evento ha rallegrato la giornata di ITA Airways.

Sul volo AZ855 partito da Dakar, in una notte di settimana scorsa, e diretto a Roma Fiumicino, dopo un’ora dal decollo una donna incinta di sette mesi ha dato prematuramente alla luce un bambino.

La madre e il neonato hanno ricevuto immediata assistenza da parte dell’equipaggio, che ha dimostrato grande professionalità, e due passeggere, un medico e un’infermiera, a cui vanno i più vivi ringraziamenti da parte della Compagnia.

Il piccolo, in perfetta salute, è il primo bambino nato a bordo di un aeromobile nella storia di ITA Airways, che augura al bimbo una splendida vita piena di gioie.

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