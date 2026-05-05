Celiachia, 9-17 maggio: la Settimana Nazionale di AIC sfata fake news

“La dieta senza glutine fa dimagrire e fa bene anche a chi non è celiaco”

“La celiachia è un’allergia al grano ed è una condizione temporanea”

“Una persona può essere più o meno celiaca quindi, ogni tanto, è possibile ‘trasgredire’ alla dieta senza glutine”

Queste sono solo alcune delle fake news che riguardano la celiachia e la dieta senza glutine. Fare corretta informazione e sfatare falsi miti su questa malattia è l’obiettivo della Settimana Nazionale della Celiachia che torna in tutta Italia dal 9 al 17 maggio 2026. Organizzata da AIC – Associazione Italiana Celiachia in collaborazione con le 21 AIC territoriali associate, la Settimana è giunta alla sua dodicesima edizione e si svolge come sempre in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio.

Un fitto calendario di appuntamenti dedicati alle persone celiache, ma non solo, distribuiti lungo tutta la penisola, per parlare correttamente di celiachia e dieta senza glutine: dai corsi di cucina senza glutine per adulti e bambini alle attività nelle scuole, dalle iniziative di divulgazione e informazione al contatto diretto con gli esperti.

La Settimana Nazionale della Celiachia rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio su questa malattia che in Italia riguarda circa 600.000 persone di cui quasi 400.000 non ancora diagnosticate (dati Ministero della Salute, 2023): una malattia severa, la cui tardiva diagnosi porta complicanze gravi, raramente con esito infausto ma che incidono negativamente nella qualità della vita dei pazienti.

Uno spazio importante è dedicato a “Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine”, iniziativa che prevede la distribuzione di un menù completamente senza glutine per tutti gli studenti nelle scuole dell’infanzia e della primaria di oltre 600 comuni italiani. Solo nell’edizione del 2025 sono stati oltre mezzo milione i pasti gluten free distribuiti.

Un momento di condivisione e confronto per fornire non solo ai più piccoli, ma anche alle famiglie e agli insegnanti le giuste informazioni su celiachia e alimentazione, e far comprendere loro che mangiare senza glutine si può e anche con gusto, ma soprattutto garantire la completa integrazione degli alunni celiaci nel contesto scolastico.

In occasione della Settimana Nazionale, AIC aderisce all’iniziativa internazionale Shine a Light on Celiac che prevede l’illuminazione di colore verde, colore associato alla celiachia, di edifici, monumenti e altri punti di riferimento nel mondo per “accendere i riflettori” sulla celiachia e sulla dieta senza glutine. Nel 2025 sono stati oltre 60 i luoghi illuminati di verde in Italia.

AIC aderisce inoltre alla Coeliac Day Run 2026 promossa da AOECS, una corsa virtuale che consente ai partecipanti di correre, camminare o andare in bicicletta ovunque si trovino, per sensibilizzare sulla celiachia; i fondi raccolti con la quota di partecipazione sostengono il Fondo di Emergenza AOECS per garantire l’accesso a cibo sicuro e senza glutine in contesti di emergenza in Ucraina e nella Striscia di Gaza.

“La disinformazione sulla celiachia può creare confusione e rischi. Da oltre 45 anni AIC lavora quotidianamente per diffondere una corretta informazione sulla celiachia e sulla dieta senza glutine, un impegno oggi ancora più necessario in un contesto in cui online e sui social circolano spesso falsi miti e informazioni non corrette” dichiara Rossella Valmarana, Presidente di AIC – Associazione Italiana Celiachia.“La Settimana Nazionale della Celiachia è uno dei momenti più importanti dell’anno perché, grazie ai numerosi eventi diffusi in tutta Italia, riusciamo a coinvolgere e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, un’azione indispensabile per migliorare la qualità della vita delle persone celiache”.

Su settimanadellaceliachia.it è possibile trovare il calendario, in continuo aggiornamento, degli appuntamenti e informazioni utili sulla celiachia.

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