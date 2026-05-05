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Gracie Abrams: nuovo singolo “Hit the Wall”, da venerdì 14 maggio

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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È bastato l’annuncio social per mandare in visibilio i milioni di fan di Gracie Abrams in tutto il mondo: la stimata cantautrice americana, infatti, ha svelato l’uscita del suo nuovo singolo, “Hit the Wall”, da venerdì 14 maggio disponibile sulle piattaforme digitali.

Il 2024 e il 2025 hanno visto Gracie protagonista assoluta della musica mondiale grazie al suo secondo album, “The Secret of Us”, che conteneva i singoli “I Love You, I’m Sorry” e “That’s So True”, hit da milioni di stream, arrivata in vetta nelle classifiche di moltissimi Paesi e alla #6 della classifica statunitense dei singoli, Billboard Hot 100.

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