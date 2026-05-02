“Domani é sempre domenica” di Gianni Clementi, al Martinitt

Roma, 19 luglio 1943. Durante uno dei bombardamenti più devastanti della Seconda Guerra Mondiale, una chiesa crolla sotto il peso delle esplosioni.

Sotto le macerie, miracolosamente illesi ma intrappolati, si ritrovano Don Nicola, parroco, e Agnese, una fedele devota. I due, sorpresi da un momento di passione appena prima del disastro, si trovano improvvisamente senza vestiti, coperti di polvere e circondati da detriti, in una situazione estrema e surreale.

Costretti a convivere per giorni in uno spazio angusto, senza cibo né acqua, Don Nicola e Agnese affrontano una realtà che annulla ogni convenzione sociale. L’isolamento e la claustrofobia fanno emergere fragilità, desideri repressi e verità mai confessate, dando vita a una sequenza di equivoci, momenti imbarazzanti e situazioni grottesche.

Tra risate amare, ricordi dolorosi e confessioni intime, i due protagonisti intraprendono un percorso umano profondo e inaspettato. In bilico tra la salvezza fisica e quella spirituale, saranno chiamati a ridefinire sé stessi e il proprio destino.

Un racconto intenso e originale che mescola dramma e ironia, esplorando i limiti dell’animo umano quando ogni certezza viene meno.

ORARIO SPETTACOLI

Dal giovedì al sabato ore 21, Domenica ore 18

Prezzi spettacolo (inclusa prevendita)

Platea € 26, Galleria € 20

Informazioni e acquisto biglietti:

TEATRO/CINEMA MARTINITT Via Pitteri 58, Milano.

www.teatromartinitt.it

Telefono 02.36580010, Whatsapp 338.8663577, info@teatromartinitt.it

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