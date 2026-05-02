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Addio ad Alex Zanardi

Davide Falco
By Davide Falco
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Addio ad Alex Zanardi, un grande uomo ed un grande campione prima nella formula1 e poi nello sport diversamente abile

E’ morto a Bologna, a ottobre avrebbe compiuto 60 anni

Un uomo che ha insegnato cosa voglia dire non arrendersi mai e trasformare un dolore in speranza e determinazione.

La sua vita sportiva é stata purtroppo caratterizzata da gravi incidenti, prima nel 2001 in una gara di CART sul circuito del Lausitzring, in Germania, in cui perse entrambe le gambe e poi un’incidente nel 2020 mentre partecipava a una competizione di handbike nell’ambito della staffetta solidale “Obiettivo Tricolore”.

Tra gli esempi che ha saputo dare al mondo, anche una frase in particolare: «Tante volte ho pensato di mollare, ma mi sono sempre detto “ancora 5 secondi”»

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