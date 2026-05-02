Anpi Novate: strappate bandiere e manifesti

Riceviamo e pubblichiamo

«L’ANPI Sezione “Marco Brasca” di Novate Milanese, oltre a stigmatizzare lo strappo di diverse bandiere tricolore esposte su molti alberi delle vie cittadine, condanna i gravi atti vandalici di cui sono stati oggetto il Partito Democratico e il Partito della Rifondazione Comunista.

Nella notte tra il 25 e il 26 aprile 2026, mentre a Novate e nel resto d’Italia si celebrava l’81° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, in via Clemente Bonfanti si colpivano le sedi e i simboli di due partiti politici.

Questo episodio va stigmatizzato nel modo più fermo: da un lato colpire i luoghi di riunione e dibattito di un partito politico significa attentare a un imprescindibile presidio di democrazia e di libertà; dall’altro l’aver scelto di far coincidere questo vile gesto con la giornata del 25 aprile rappresenta una provocazione inaccettabile, che deve richiamare tutti a una oculata vigilanza antifascista.

Non è tollerabile che ciò accada a Novate, territorio di solide e antiche tradizioni democratiche, e l’ANPI esprime la sua più totale solidarietà agli organi dirigenti e a tutti gli iscritti alle locali sezioni del Partito Democratico e della Rifondazione Comunista»

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