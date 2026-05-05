Piano Casa, Cecchetti: “Dalle parole ai fatti, diritto all’abitare è fondamentale”

“Finalmente dalle parole si passa ai fatti: l’approvazione del Piano Casa a Palazzo Chigi è la prova di quanto Matteo Salvini e tutto il governo abbiano a cuore il diritto all’abitare.

Parliamo di un piano decennale massiccio che metterà a disposizione della cittadinanza migliaia di abitazioni. Bene anche il provvedimento che rende più semplici gli sgomberi e il pugno duro contro le occupazioni abusive, oltre ai fondi dedicati ai genitori separati.

Una vittoria della Lega , a conferma di un impegno costante nel risolvere i problemi quotidiani degli italiani con pragmatismo e serietà”.

Lo dichiara il deputato della Lega e segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Fabrizio Cecchetti.

Altri articoli di attualità su Dietro la Notizia