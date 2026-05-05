L’energia del Gospel. Una serata di solidarietà e musica

“I sogni son desideri”… cantava Cenerentola ai topini della soffitta. E in quei desideri c’è tutto ciò che la famiglia di Eleonora continua a custodire ogni giorno: amore, dedizione e una speranza che non si arrende mai. Eleonora, per tutti Ele, ora ha 17 anni: un’età fatta di leggerezza, risate, libertà.

Anche lei immagina mondi pieni di luce, dove può correre, muoversi, ridere senza limiti. Ma per Ele quei sogni si fermano sulla soglia della realtà. Una grave paralisi cerebrale infantile le impedisce di muoversi, di vedere, di esprimersi. Eppure Ele sente: le voci di chi le sta accanto, le storie raccontate piano, le emozioni che le arrivano come carezze. E soprattutto sente la musica, che per lei, è vita.

Ed è proprio da qui che nasce questo invito: il coro One Spirit Inside, con questo concerto, vuole trasformare un frammento di sogno in realtà, vuole dare vita alla realtà di Eleonora.

Sabato 23 maggio, alle ore 21, al Teatro Caboto (Chiesa San Giovanni Bosco), il coro One

Spirit Inside porterà sul palco energia, condivisione, desideri e speranza. Con la musica porteranno quella forza invisibile che unisce le persone e le rende, anche solo per una sera, parte dello stesso sogno.

L’Associazione “Il Sogno di Ele” lavora ogni giorno per offrire ai bambini con paralisi cerebrale infantile opportunità concrete di recupero e riabilitazione. Piccoli passi certo, ma fondamentali. C’è chi scopre una nuova consapevolezza del proprio corpo, chi impara a muoversi nell’acqua con libertà. Dietro ogni conquista ci sono impegno, fatica, coraggio. E c’è il sostegno di chi sceglie di esserci.

Per vivere, non sopravvivere

L’Associazione Black Inside APS, con il coro One Spirit Inside, è una realtà milanese vivace e appassionata, che da anni dà voce a questa energia attraverso il gospel contemporaneo, sotto la direzione di Ulrica De Giorgio, con Daniele Perini al pianoforte. I loro concerti diventano momenti di incontro, di solidarietà, di autentica condivisione.

Questa non sarà solo una serata di musica… sarà un momento in cui fermarsi a sentire e ad

ascoltare. Portate i vostri sogni, venite a sognare con noi, venite a sognare con Ele.

Perché senza sogni, non si vive davvero.

Il ricavato della serata sarà totalmente donato all’Associazione “Il sogno di Ele”.

Sabato 23 maggio 2026 – ore 21.00 – Teatro CABOTO – Via Mar Nero 10 – Milano

Donazioni da € 15 – Disabili e bambini fino a 8 anni ingresso gratuito

Prenotazione posti: WhatsApp al 335.6633093

Organizzazione: Associazione Black Inside APS, Piazza Firenze 12 – 20129 Milano

Sito – Facebook – Ig

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