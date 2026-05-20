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Il rapper Sinomine debutta al cinema nel cast di “L’Amore Sta Bene Su Tutto”

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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SINOMINE
SINOMINE

Sinomine il rapper che ha raggiunto milioni di streaming e visualizzazioni con brani come “La Scelta Migliore” e “Ti Senti Fragile”, debutta al cinema entrando nel cast di L’amore sta bene su tutto, il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Giampaolo Morelli e distribuito da PiperFilm in tutte le sale italiane.

Accanto a un cast che riunisce, tra gli altri, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e Gian Marco Tognazzi, Sinomine interpreta se stesso all’interno della pellicola e firma anche “Pizzico d’Amore”, brano originale scritto appositamente per il film.

Sinomine compare all’interno della storyline legata a Frank, personaggio interpretato da Max Tortora, cantante ormai lontano dal proprio momento di massima popolarità che tenta di rilanciare la carriera attraverso un featuring con un artista contemporaneo capace di parlare al pubblico di oggi.

 

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