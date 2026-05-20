Il 26 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo (Parma) si terrà una nuova edizione del FESTIVAL MUSICA BELLA, l’evento degli artisti emergenti, interamente dedicato al grande compositore e cantautore GIANNI BELLA.

Il festival, pensato per valorizzare il talento e la scrittura dei giovani artisti, è stato ideato da Chiara Bella, figlia di Gianni, e da Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist ed è organizzato dal Comune di Montechiarugolo, in collaborazione con Nuova Gente e Montecristo APS. Conduzione di Riccardo Benini e direzione artistica di Riccardo Benini e Chiara Bella.

L’appuntamento, oltre a decretare il vincitore della quarta edizione del Festival Musica Bella, vedrà la partecipazione di ospiti speciali di cui la prima annunciata è RETTORE, tra le artiste più innovative e originali della musica italiana!

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, si svolge nel borgo medievale di Montechiarugolo, lungo il torrente Enza. Il borgo conserva una forte identità storica, ancora visibile nella struttura del paese e nelle sue mura, e rappresenta un luogo di riferimento nel percorso artistico e umano di Gianni Bella.

Riconosciuto come uno dei più bei borghi d’Italia dall’omonima associazione nazionale, Montechiarugolo offre un’atmosfera suggestiva e sospesa nel tempo.

Sono aperte fino al 1 giugno le iscrizioni per il contest dedicato a cantanti, cantautori, interpreti, band e musicisti residenti in tutto il territorio italiano. Il regolamento e la scheda d’iscrizione sono disponibili al seguente link: http://bit.ly/42xQr0O

La domanda di iscrizione compilata dovrà poi essere inviata a info@festivalmusicabella.it

L’iscrizione è completamente gratuita

https://www.instagram.com/festivalmusicabella/ – https://www.facebook.com/festivalmusicabella

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