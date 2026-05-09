PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante.
Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.
La PFM – Premiata Forneria Marconi torna con “Doppia traccia”, il tour che coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo.
Ogni concerto infatti è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dolcissima Maria”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.
Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).
Di seguito le prossima date del tour estivo (in aggiornamento):
23 maggio in Piazza Vittorio Emanuele a Rignano Flaminio (Roma) – evento gratuito
3 luglio all’Arena P8 di Aosta
4 luglio in Piazza Tettuccio a Montecatini Terme (Pistoia) – con Flavio Premoli
11 luglio al Campo Sportivo di Travo (Piacenza) – con Flavio Premoli
25 luglio in Piazza del Popolo a Orvieto (Terni)
4 agosto all’Arena del Mare di Genova – con Flavio Premoli
11 agosto all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa)
13 agosto in Piazza Turra a Mesoraca (Crotone) – evento gratuito
16 agosto in Piazza della Vittoria a Lioni (Avellino) – evento gratuito
18 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Catania)
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