PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante.

Ogni concerto del gruppo è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado con maestria tecnica, rispetto, passione e freschezza, di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

La PFM – Premiata Forneria Marconi torna con “Doppia traccia”, il tour che coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo.

Ogni concerto infatti è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come “Impressioni di settembre”, “È festa”, “Dolcissima Maria”, “La carrozza di Hans” e “Mondi paralleli”, e la seconda dedicata a Faber, “PFM canta De André” con brani come “Il pescatore” e “Volta la carta”.

Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Marco Sfogli (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

Di seguito le prossima date del tour estivo (in aggiornamento):

23 maggio in Piazza Vittorio Emanuele a Rignano Flaminio (Roma) – evento gratuito

3 luglio all’Arena P8 di Aosta

4 luglio in Piazza Tettuccio a Montecatini Terme (Pistoia) – con Flavio Premoli

11 luglio al Campo Sportivo di Travo (Piacenza) – con Flavio Premoli

25 luglio in Piazza del Popolo a Orvieto (Terni)

4 agosto all’Arena del Mare di Genova – con Flavio Premoli

11 agosto all’Auditorium Mediterraneo di Marina di Modica (Ragusa)

13 agosto in Piazza Turra a Mesoraca (Crotone) – evento gratuito

16 agosto in Piazza della Vittoria a Lioni (Avellino) – evento gratuito

18 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (Catania)

www.pfmworld.com

www.facebook.com/premiataforneriamarconiofficial/

https://x.com/pfmufficiale

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia