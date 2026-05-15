Domenica 17 maggio a Milano, alle ore 11.00, presso la fontana di Via Benedetto Marcello, 3, nell’ambito di PIANO CITY MILANO, il pianista e compositore milanese FABRIZIO GRECCHI torna a coinvolgere il pubblico sulle note di “BEATLES PIANO SOLO”, il suo concerto dedicato al genio dei Beatles.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.



Un repertorio creato ad hoc insieme ad improvvisazioni e aneddoti danno vita ad un evento da non perdere per chi ama i Beatles.



A brani famosi come “Michelle”, “Yesterday”, “Yellow Submarine” o “Come Together” vengono affiancate canzoni per i fan incalliti dei Fab Four, quali “A Day in The Life” e “I Want You (She’s So Heavy)”, in un concerto dove Fabrizio Grecchi coinvolgere il pubblico emotivamente.



Fabrizio Grecchi eseguirà e reinterpreterà i brani più celebri di una delle band più grandi di tutti i tempi anche nei seguenti appuntamenti live:

Il 29 maggio, alle ore 21.00, a Milano sarà live al Gogol&Company (Piazza Berlinguer) per la prima edizione del Festival Musa, creato proprio da un’idea di Fabrizio Grecchi.

Musa è il primo festival musicale diffuso che mira a coinvolgere la realtà milanese della zona di via Savona. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Infine, il 30 maggio, alle ore 21.00, a Milano, si esibirà allo Spazio Alda Merini (Via Magolfa, 30), in un concerto dedicato al progetto C.A.S.T. (Casa Artisti Senza Tetto), finalizzato a promuovere la raccolta fondi su Produzioni dal Basso, piattaforma di crowdfunding civico di grande valore per i giovani. L’evento sarà preceduto, alle ore 19.00, da un aperitivo solidale al costo di 15 euro.

Elemento centrale del format “Beatles Piano Solo” è la reinterpretazione: Fabrizio Grecchi modifica tempo e armonia mantenendo intatta la melodia originale, per permettere al pubblico di riconoscere i brani e partecipare cantando.

«Questo concerto non è un semplice tributo ai Beatles – dichiara Fabrizio Grecchi –, ma il mio personale ringraziamento alla band che mi ha avvicinato alla musica e al pianoforte. Beatles Piano Solo, più che un concerto, è un concetto. È il mio modo per dire grazie. E lo spettacolo lo faccio insieme al pubblico che viene coinvolto nelle canzoni creando un dialogo tra palco e platea».



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