Piano Square: oltre 40 pianisti in Piazza Visconti sabato 16 maggio

Per il terzo anno consecutivo Rho si prepara ad accogliere Piano Square, un evento musicale inserito nel prestigioso circuito del festival Piano City Milano. Sabato 16 maggio 2026, Piazza Visconti diventerà un suggestivo palcoscenico a cielo aperto ospitando una maratona musicale dalle ore 15.30 alle ore 19.00.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Rho in collaborazione con Piano City Milano. Sul palco, dotato di un pianoforte a coda amplificato, si alterneranno oltre 40 pianisti. I veri protagonisti della giornata saranno i talenti locali: la rassegna è dedicata ai musicisti che studiano, vivono o lavorano a Rho e nei comuni limitrofi.

L’evento mira alla massima inclusività, garantendo spazio a musicisti di diverse età e livelli per celebrare la “piano culture” e invadere il centro della città con energia e note scoppiettanti. La direzione artistica affidata al Maestro Martino Tosi.

Il programma musicale è strutturato in quattro categorie:

Ore 15.30 – Bambini: i più piccoli apriranno l’evento. Il loro repertorio spazierà dai capisaldi della classica, come Johann Sebastian Bach e Claude Debussy, fino alle amate colonne sonore di Harry Potter (John Williams) e Pirati dei Caraibi (Hans Zimmer).

Ore 16.15 – Adulti di tutte le età: dedicato agli amatori appassionati. Le esibizioni spazieranno dal classicismo di Joseph Haydn fino al rock intramontabile di Bohemian Rhapsody dei Queen.

Ore 16.30 – Giovani under 18: i giovani studenti saliranno sul palco con un repertorio ricco e variegato. Si potranno ascoltare grandi classici di Beethoven, Mozart e Chopin, affiancati alle composizioni contemporanee di Ludovico Einaudi e Chilly Gonzales.

Ore 18.00 – Grandi talenti: la chiusura sarà affidata alle esecuzioni di veri prodigi della tastiera rhodensi. Il loro programma include opere di Franz Schubert e Robert Schumann, per arrivare a ritmi jazz e pop, includendo anche la musica di Stevie Wonder.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

“Piazza Visconti ha già dimostrato di essere un valido luogo di ritrovo accogliendo, nell’arco del week end del primo maggio, la bellezza di 30mila persone attratte dallo Street food – spiega l’assessora alla Cultura Valentina Giro – Questa volta sarà la cultura ad attirare i rhodensi: poter contare su 40 persone innamorate del pianoforte è già un dato importante per la nostra città. E sappiamo che ci sono giovanissimi talenti che vale la pena ascoltare. Tutti sono invitati, per un pomeriggio di musica e di incontri”.

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