“Goldberg Variations” il nuovo album di Morgan Icardi

Morgan Icardi, 19 anni, è tra i più giovani pianisti e direttori d’orchestra del mondo, diplomato in Direzione d’Orchestra al triennio accademico della Scuola Civica Claudio Abbado di Milano, dove è stato il più giovane studente di sempre.

Disponibile in cd e digitale, il suo nuovo album “GOLDBERG VARIATIONS” (Musica Viva/Egea Music) che lo vede affrontare, al piano solo e come direttore musicale, la varietà e ricca complessità della musica di Bach, un capolavoro del passato in continua trasformazione nel presente.

Questo disco arriva dopo numerosi concerti e residenze in tutta Italia e in Europa. Il suo primo album “Mozart Across Boundaries” (Musica Viva/Egea Music) era stato accolto con entusiasmo dalla critica e ampiamente apprezzato per la sua maturità interpretativa, la sensibilità musicale e la profondità espressiva.

Oggi, Morgan Icardi torna con un bagaglio ancora più ricco di esperienze e una rinnovata consapevolezza artistica.

L’Album “Goldberg Variations” nasce dal desiderio di Morgan Icardi di far dialogare la musica del passato con il mondo di oggi, mostrando quanto Johann Sebastian Bach sia ancora attuale in una realtà profondamente cambiata.

In un mondo dominato dalla velocità e dalla distrazione, questa musica invita a rallentare, ascoltare in profondità e riscoprire il valore del tempo.

«Le “Goldberg Variations” possono essere ascoltate come una straordinaria architettura del pensiero: tutto nasce da una struttura armonica invariabile che genera una molteplicità di forme. Ogni variazione è diversa, ma tutte sono profondamente legate tra loro. In Bach, la struttura non limita la libertà: la rende possibile. La complessità non è mai caos, ma ordine dinamico. In un tempo dominato dalla velocità e dalla frammentazione, questa musica richiede qualcosa di diverso: durata, attenzione, profondità. Eseguire oggi le Variazioni Goldberg è, in questo senso, un atto di concentrazione e di resistenza. Significa scegliere di abitare il tempo, invece di consumarlo.» racconta Morgan.

Morgan Icardi, direttore d’orchestra e pianista, nasce il 15 settembre 2006. Inizia lo studio del pianoforte all’età̀ di cinque anni a Los Angeles, al Silverlake Conservatory of Music, dove vivrà per molti anni prima di tornare a Torino.

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