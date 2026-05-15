All’Argot Studio di Roma si è conclusa la VII edizione di OVER_Emergenze Teatrali, il network nazionale dedicato al sostegno della nuova creatività a cura di Argot Produzioni (Roma), in collaborazione con Nest Napoli Est Teatro (Napoli), Cubo Teatro (Torino), PimOff (Milano).

Quattro eccellenze del panorama teatrale italiano che rinnovano il proprio impegno nel monitorare e accompagnare al debutto progetti artistici in fase di sviluppo, garantendo loro una rete di protezione e visibilità.

Tra le proposte presentate durante lo showcase, la giuria di questa settima edizione ha proclamato vincitore lo spettacolo Grandmother Tongue, progetto ideato e diretto da Federico Mattioli e interpretato da Elena Orsini Barone.

L’opera si configura come un requiem per le lingue in via di estinzione e una riflessione performativa sulla perdita del passato culturale. Partendo da una suggestiva indagine basata su video-interviste — in cui si interroga il valore di un’unica parola da salvare dalla scomparsa — il lavoro di Mattioli attraversa la selva del Logos umano: dal dialetto emiliano (la “lingua-nonna”) fino agli esperanti e ai dialetti mitteleuropei.

Il progetto ha convinto la giuria, presieduta da Ilaria Angelone (Hystrio Festival),«per la capacità di restituire, attraverso la grazia interpretativa di Elena Orsini Barone, l’intimità di storie sconosciute e la complessità di una ricerca sul linguaggio che si avvale di raffinati strumenti meta-teatrali».

Lo spettacolo sarà ora accompagnato al debutto attraverso un percorso di residenze e tutoraggio garantito dai partner della rete.

L’edizione 2026 segna inoltre un importante momento di crescita grazie alla Menzione Speciale conferita dalla Direzione Artistica Partecipata (DAP) di Dominio Pubblico.

Il gruppo di visione Under 25 ha deciso di premiare lo spettacolo Sidis della compagnia Lenti al Contatto, riconoscendo una profonda affinità tematica e di linguaggio con la propria sensibilità generazionale.

La DAP si impegna a seguire gli sviluppi del progetto, valutandone l’inserimento nella IV edizione della rassegna U35 – Green Days prevista per il 2027 presso l’Argot Studio.

Tutte le informazioni sul sito: https://www.teatroargotstudio.com/over-emergenze-teatrali-2026/

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