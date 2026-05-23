Dominika Zamara: tour da standing ovation negli Stati Uniti

Si è conclusa da poco la tournée negli States del soprano Dominika Zamara. Un lungo tour durato un mese, nel quale Dominika si è esibita in quattro stati – lo Stato di New York, il Wisconsin, il Texas e l’Ohio – per poi concludersi nuovamente nello Stato di New York. Un’ennesima occasione per sottolineare che l’arte crea ponti tra i popoli: una multiculturalità espressa attraverso la musica, dal romanticismo europeo al contemporaneo americano.

L’entusiasmo del pubblico ha evidenziato ancora una volta l’amore verso questa artista. Da anni la Zamara calca i palchi del paese a “Stelle e Strisce” e, grazie alle sue doti innate, al talento e al carisma, ha saputo far breccia nei cuori degli americani.

Procediamo con ordine: il tutto è iniziato nella Grande Mela, con il concerto presso l’Istituto Italiano di Cultura. Accompagnata al pianoforte dal Maestro Clipper Erickson, il soprano ha presentato un interessante progetto originale, da lei stessa creato, volto a valorizzare le figure dei compositori Bellini e Chopin.

Sempre a New York City, si è esibita per il “New York Composer Circle”, un esclusivo circolo dedito alla diffusione della musica contemporanea di cui Dominika è Performing Artist dal 2023. In questa occasione ha interpretato due prime mondiali, accompagnata da Craig Ketter e Jakub Polaczyk.

Il secondo Stato toccato è stato il Wisconsin, a Milwaukee, presso il Polish Center of Wisconsin, dove è stata accompagnata dal pianista Juan Pablo Horcasitas.

Il terzo Stato è stato il Texas: prima ad Austin, presso la Concert Hall della Radio KMFA Classical 89.5, accompagnata dal pianista Kevin Koehler, e successivamente a Corpus Christi, all’interno del Festival Chopin per la Fryderyk Chopin Society of Texas, accompagnata dalla pianista Maria Parrini.

Il quarto Stato è stato l’Ohio, nella città di Toledo, con l’accompagnamento della pianista Vanessa Kwiatkowski Nicholas. E per concludere, il ritorno nello Stato di New York, nella città di Buffalo, dove Dominika si è esibita a Niagara Falls insieme a un coro di 100 persone. Inoltre, sempre a Buffalo è stata insignita del premio “Polish Singer Alliance of America”

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