Roma si prepara ad accogliere una delle voci più originali della nuova scena musicale italiana: DITONELLAPIAGA sarà l’ospite speciale della sedicesima edizione della NOTTE DEI MUSEI DI ROMA, l’atteso appuntamento culturale che ogni anno trasforma la Capitale in un grande palcoscenico diffuso di arte, musica e spettacolo.

Reduce dal terzo posto ottenuto al 76° Festival di Sanremo, l’artista porterà le sue sonorità all’interno del Museo dell’Ara Pacis in una speciale performance piano e voce, intima e coinvolgente, durante la quale ripercorrerà alcuni dei brani più iconici del suo repertorio riarrangiati per l’occasione in una nuova veste.

La performance avrà inizio alle ore 20.30 . In ragione della capienza limitata del museo, potranno assistere all’evento solo le prime 250 persone, previo acquisto sul posto del biglietto di accesso al museo di 1 euro per i residenti a Roma e nella Città Metropolitana e di 2 euro per i non residenti.

Per i possessori della Roma MIC Card l’ingresso è gratuito ma non è previsto l’accesso prioritario. I biglietti saranno distribuiti a partire dalle ore 19.30 .

“Siamo felici che DITONELLAPIAGA, cantautrice molto apprezzata e premiata con molti riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco e il Premio Roma Videoclip, voglia omaggiare la città e le migliaia di romane e di romani che parteciperanno alla manifestazione. Ci emoziona che l’Ara Pacis e DITONELLAPIAGA, arte e musica insieme, possano donare in una sola serata tanta bellezza. Grazie all’artista per la sua generosa disponibilità” – dichiara Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale.

La NOTTE DEI MUSEI DI ROMA è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Official Partner: Digital360 Gov. Radio Ufficiale: Dimensione Suono Roma.

Info www.museiincomuneroma.it

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