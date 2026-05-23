Bosco del Ricordo: le precisazioni dell’amministrazione comunale

Nelle scorse settimane, a seguito di un’operazione di taglio dell’erba all’interno del Cimitero Parco di via 4 Novembre – eseguita dall’impresa incaricata della gestione del cimitero – si sono verificati danni alla corteccia di alcuni alberi del Bosco del Ricordo.

L’amministrazione comunale novatese si è attivata immediatamente per verificare quanto segnalato, diffidando l’impresa appaltatrice responsabile dell’operazione di sfalcio al centro della questione, in quanto il Bosco del Ricordo è un’area pubblica e, come tale, la sua tutela rientra pienamente tra le responsabilità dell’Ente, unico soggetto che ha l’obbligo di esercitarle con attenzione e nelle forme appropriate.

Gli Uffici competenti stanno anche valutando gli interventi necessari per limitare eventuali conseguenze sulle alberature e sulle strutture presenti nell’area.

In merito alla questione, però, si pone un problema di metodo: l’amministrazione comunale ha appreso che la vicenda è stata portata all’attenzione dell’opinione pubblica attraverso post sui social network, prima ancora che potesse prendere vita un confronto istituzionale nelle sedi opportune.

A riguardo, si segnala inoltre che una comunicazione inviata dall’Ute non è pervenuta agli uffici comunali a causa di un indirizzo di posta elettronica certificata risultato errato, un dettaglio che evidenzia che la mancata ricezione non è in alcun modo imputabile a negligenza da parte del Comune, mentre la comunicazione protocollata lo scorso 28 aprile 2026 è stata invece regolarmente ricevuta, presa in carico e troverà adeguata risposta nei termini.

L’amministrazione comunale ribadisce che il dialogo con le associazioni del territorio è un valore irrinunciabile, e che l’Ute rappresenta una realtà preziosa per la nostra comunità,

e proprio per questo, tuttavia, è necessario che il confronto avvenga attraverso i canali istituzionali previsti e non attraverso i social network, un modus operandi che non vuole essere un ostacolo al dialogo e alla partecipazione civica, ma la condizione indispensabile per garantirne la correttezza e la trasparenza per tutti i cittadini.

Si ricorda anche che il Bosco del Ricordo insiste su un’area pubblica di proprietà comunale e che, pur riconoscendo e apprezzando il contributo del Comitato e dei volontari nella cura e valorizzazione del luogo, la gestione degli spazi, degli interventi manutentivi e delle relative modalità operative compete all’Amministrazione comunale e ai soggetti incaricati, secondo procedure e responsabilità definite dagli uffici preposti.

L’area non può pertanto essere gestita autonomamente o secondo modalità unilateralmente determinate dal Comitato. Resta comunque confermata la disponibilità dell’amministrazione a un confronto costruttivo con tutte le realtà coinvolte, al fine di migliorare il coordinamento delle attività e prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.

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