Cosa c’è da sapere sulla pressocolata, anche per la riduzione dei costi

La pressocolata è un processo altresì noto come pressofusione oppure die casting. Viene utilizzata in ambito industriale per produrre manufatti meccanici aventi geometrie complesse. Presenta inoltre standard elevati per quanto riguarda la precisione, la performance e la durata nel tempo.

Prevede l’adozione di procedure e componenti caratterizzati da un’alta complessità: la definizione del materiale è infatti un fattore determinante perché incide tanto sulla qualità complessiva quanto sui costi, che possono essere elevati.

Qualcosa a cui le aziende leader del settore come CS Metal Europe (maggiori informazioni sul sito csmetaleurope.com) prestano particolare attenzione, prediligendo i cosiddetti acciai speciali, capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e rispetto delle normative. Ciò è dovuto alla cura dedicata a ogni passaggio della filiera, predisposto attraverso un confronto e un aggiornamento costante nonché nel segno della massima trasparenza.

Nella pressocolata, l’adozione di acciai speciali per stampi consente quindi di ottimizzare la produttività. Parliamo di materiali che si distinguono per le performance eccellenti, vediamo perché.

Acciai per pressocolata: cosa sono, vantaggi e criticità a cui sono sottoposti

Gli acciai speciali si caratterizzano per il contenuto di elementi aggiuntivi al ferro e al carbonio, come manganese, rame, silicio, molibdeno e molti altri. Si tratta di leghe particolari adattate all’uso specifico che si intende fare; nel caso della pressocolata devono assicurare parametri ottimali di:

resistenza alle alte temperature ;

; resistenza agli shock termici e all’usura ;

; resistenza alla pressione , onde evitare deformazioni e carenza di precisione a livello tridimensionale;

, onde evitare deformazioni e carenza di precisione a livello tridimensionale; resistenza alla corrosione e all’ossidazione.

Parliamo dunque di leghe con proprietà degne di nota dal punto di vista meccanico, termico e di resilienza. Fattori fondamentali nella pressofusione, complice il fatto che il materiale si trova sottoposto a cicli produttivi continui; gli acciai standard sono poco funzionali.

Acciai speciali e riduzione dei costi nella pressofusione: le strategie più efficaci

Utilizzare gli acciai speciali nella pressocolata assicura diversi benefici, contenendo i costi attraverso un’azione che riguarda vari aspetti. Ecco di quali si tratta:

manutenzione costante degli stampi : questo elemento è ridotto ai minimi termini prediligendo gli acciai speciali;

: questo elemento è ridotto ai minimi termini prediligendo gli acciai speciali; riduzione degli scarti : gli acciai standard producono più residui rispetto a quelli speciali, nella pressofusione;

: gli acciai standard producono più residui rispetto a quelli speciali, nella pressofusione; riduzione delle tempistiche e migliori prestazioni per quanto riguarda il raffreddamento : sono peculiarità tipiche degli acciai speciali, che agiscono positivamente sull’efficienza dell’impianto nel suo complesso;

e : sono peculiarità tipiche degli acciai speciali, che agiscono positivamente sull’efficienza dell’impianto nel suo complesso; standard superiori di sostenibilità ed efficienza energetica: gli acciai speciali necessitano di consumi inferiori, contribuendo attivamente al risparmio e all’efficientamento energetico. Ciò è dovuto anche all’allungamento della durata degli stampi e alla gestione degli scarti.

Quali acciai speciali per la pressocolata?

Esistono diversi tipi di acciai speciali indicati per la pressocolata, a cominciare da quelli che presentano un’aggiunta di Cobalto: un metallo che migliora la conducibilità termica, la durata dell’inserto matrice, la resistenza al rinvenimento.

Altre versioni indicate sono l’acciaio al Cr-Mo-V-Co (anch’esso con Cobalto come si può vedere), che presenta tra l’altro una lavorabilità superiore, nonché gli acciai da utensili specifici per le lavorazioni a caldo.

Da non sottovalutare infine l’adozione di trattamenti ad hoc come quelli di tempra e rinvenimento controllati e di nitrurazione ionica; quest’ultimo, in particolare, influisce positivamente sulla resistenza all’usura.

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