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domenica, Maggio 3, 2026
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Convenzione tessera mondodisabile.it e dentista Simona Milani

Davide Falco
By Davide Falco
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dottoressa-simona-milani
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Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia

Studio dott.ssa Simona Milani

  • Sconto del 10% su prevenzione, igiene, cure conservative
  • Pagamenti dilazionati
  • Scontistiche variabili su altri servizi
via Madonnina, 18 Novate M.se (Mi)
Informazioni: 375 675 8454

La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite  App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti

Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150

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