Convenzione tessera mondodisabile.it e dentista Simona Milani

Convenzione con la tessera mondodisabile.it e Dietro la Notizia
- Sconto del 10% su prevenzione, igiene, cure conservative
- Pagamenti dilazionati
- Scontistiche variabili su altri servizi
via Madonnina, 18 Novate M.se (Mi)
Informazioni: 375 675 8454
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La tessera associativa di Mondodisabile.it e Dietro la Notizia, é destinata a persone fisiche tramite App e può essere stampata dal titolare, oppure può essere richiesta ai recapiti sottostanti
Per maggiori informazioni scrivere a info@mondodisabile.it o comunicazione.dietrolanotizia@gmail.com o tramite WhatsApp al numero: 335.5756150
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