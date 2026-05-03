20.9 C
Milano
domenica, Maggio 3, 2026
HomeCULTURA
CULTURA

“La Festa del Rinascimento”: dal 6 al 21 giugno 2026 ad Acquasparta (Tr)

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
0
85
Acquasparta-aerea.
Acquasparta-aerea.

La grande stagione rinascimentale torna protagonista ad Acquasparta (TR), in Umbria, con la XXVII edizione de “La Festa del Rinascimento”, in programma dal 6 al 21 giugno 2026.

Per quindici giorni il borgo si trasformerà in un palcoscenico diffuso, offrendo un ricco calendario di spettacoli, incontri e appuntamenti storici e culturali pensati per rievocare l’arrivo, agli inizi del Seicento, del principe Federico Cesi, detto il Linceo.

Vito Mancuso per Festa Rinascimento.
Vito Mancuso per Festa Rinascimento.

Tema portante dell’edizione 2026 saranno i Mirabilia Mundi: Oltre l’occhio umano, il Rinascimento tra visibile e invisibile, un percorso culturale che attraversa scienza, filosofia e arte, ispirato alla nuova visione dell’uomo elaborata nel Rinascimento: protagonista del sapere, chiamato a indagare la natura come “libro aperto” dell’opera divina.

Un viaggio tra i mirabilia mundi – curiosità naturali, oggetti rari, invenzioni e mondi inesplorati – alla scoperta di ciò che si cela oltre l’apparenza.

Corteo Festa Rinascimento.
Corteo Festa Rinascimento.

L’edizione 2026 sarà preceduta da un’Anteprima: il 3 giugno, presso la Biblioteca Comunale, verrà presentata la mostra “Il Rinascimento allo specchio. La moda, i costumi e i gioielli alla corte del Linceo”, con il coinvolgimento degli istituti scolastici locali.

La Festa del Rinascimento si conferma un appuntamento di rilievo nazionale, capace di coniugare rievocazione storica, divulgazione culturale e valorizzazione del territorio, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra passato e presente, alla scoperta delle radici della modernità.

www.ilrinascimentoadacquasparta.it

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia

Tiziana_Barbetta
Tiziana Barbetta

Articolo precedente
Litfiba: disponibile la terza ristampa del maxi single “17 Re”, in una edizione speciale
Articolo successivo
Convenzione tessera mondodisabile.it e dentista Simona Milani
Tiziana Barbetta
Tiziana Barbetta

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy