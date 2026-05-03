La grande stagione rinascimentale torna protagonista ad Acquasparta (TR), in Umbria, con la XXVII edizione de “La Festa del Rinascimento”, in programma dal 6 al 21 giugno 2026.

Per quindici giorni il borgo si trasformerà in un palcoscenico diffuso, offrendo un ricco calendario di spettacoli, incontri e appuntamenti storici e culturali pensati per rievocare l’arrivo, agli inizi del Seicento, del principe Federico Cesi, detto il Linceo.

Tema portante dell’edizione 2026 saranno i Mirabilia Mundi: Oltre l’occhio umano, il Rinascimento tra visibile e invisibile, un percorso culturale che attraversa scienza, filosofia e arte, ispirato alla nuova visione dell’uomo elaborata nel Rinascimento: protagonista del sapere, chiamato a indagare la natura come “libro aperto” dell’opera divina.

Un viaggio tra i mirabilia mundi – curiosità naturali, oggetti rari, invenzioni e mondi inesplorati – alla scoperta di ciò che si cela oltre l’apparenza.

L’edizione 2026 sarà preceduta da un’Anteprima: il 3 giugno, presso la Biblioteca Comunale, verrà presentata la mostra “Il Rinascimento allo specchio. La moda, i costumi e i gioielli alla corte del Linceo”, con il coinvolgimento degli istituti scolastici locali.

La Festa del Rinascimento si conferma un appuntamento di rilievo nazionale, capace di coniugare rievocazione storica, divulgazione culturale e valorizzazione del territorio, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra passato e presente, alla scoperta delle radici della modernità.

www.ilrinascimentoadacquasparta.it

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