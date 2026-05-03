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Briga torna in concerto il 4 maggio ai Magazzini Generali di Milano

Tiziana Barbetta
By Tiziana Barbetta
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locandina Milano.
locandina Milano.

Domani 4 maggio, ai Magazzini Generali di MILANO, il rapper e cantautore BRIGA sarà in concerto con “SENTIMENTI CLUB TOUR”.

Lo spettacolo vedrà tre momenti distinti: una sezione rock, energica e ricca di assoli strumentali; una parte rap, per rendere omaggio alle origini dell’artista e riproporre le hit che lo hanno reso celebre; e infine un segmento acustico, intimo e carico di emozione, pensato per chiudere il concerto con intensità e coinvolgimento.

«Sono molto felice di continuare a suonare in giro per l’Italia dopo il successo del “Never Again – 10 Years anniversary Tour” dell’anno scorso e di proporre dal vivo le canzoni del mio nuovo album “Sentimenti”afferma BrigaSarà bellissimo poter riabbracciare tutti i miei fan e condurli nella mia intimità attraverso uno spettacolo di canzoni, luci, videowall, arrangiamenti e momenti di coinvolgimento pensati apposta per questi eventi. Devo molto al mio pubblico, spero di regalare loro un’altra serata indimenticabile. Sono molto emozionato anche di cantare per la prima volta dal vivo “Allegra”, la canzone che ho dedicato a mia figlia.»

I biglietti di “SENTIMENTI CLUB TOUR”, prodotto e organizzato da Authentic Jam sono disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/artist/briga/.

Sul palco Briga sarà accompagnato da Fabrizio Dottori (sequenze, tastiere, sassofono), Mario Romano (chitarra acustica e chitarra elettrica) e Alessandro De Angelis (batteria e percussioni).

www.instagram.com/brigaofficial
www.tiktok.com/@brigaofficial

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