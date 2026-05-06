Casa Jannacci apre le porte alla città, due giorni di attività ed eventi gratuiti

Il 9 e il 10 maggio torna la festa di Casa Jannacci, due giorni in cui la Casa dell’Accoglienza del Comune di Milano apre le porte alla città con laboratori ed eventi gratuiti per promuovere socialità e condivisione. Il programma di “Nessuno si fida da solo” – questo il titolo dell’iniziativa – è molto ricco e articolato.

Sabato 9 maggio, a partire dalle ore 10, sarà possibile partecipare ai laboratori di cucina, sartoria e ricamo, sperimentazione teatrale, giardinaggio, oreficeria e pittura per bambini e adulti. Alle 11 andrà in scena lo spettacolo di burattini “Le avventure di Pulcinella”, dedicato ai più piccoli. Dalle 10 alle 12 sarà aperta l’Audioteca per il ristoro emotivo con la possibilità di partecipare a momenti di improvvisazione musicale che favoriscono esiti terapeutici rispetto alle fragilità personali.

Alle 15 inizierà il torneo di ping pong e la lezione di thai chi aperti alla cittadinanza. Alle 18, la giornata si concluderà con lo spettacolo teatrale “EMOZIONI.AMO.CI” della compagnia “Casa Jannacci” composta dagli ospiti della struttura.

Domenica 10 maggio, tornerà, dalle ore 10 alle ore 12, l’esperienza con l’Audioteca per il ristoro emotivo, ideata da Franco Mussida, fondatore e presidente del CPM Music Institute. Sempre alle 10, inizierà il laboratorio di falegnameria che viene portato avanti all’interno della struttura con l’obiettivo di promuovere risorse e capacità professionali di chi vive in viale Ortles.

Alle 11 sarà la volta dello spettacolo “Bolle di Sapone” condotto direttamente dagli ospiti della Casa che, alle 15, porteranno in scena anche “Dai treni si parte” leggendo i racconti della loro vita insieme agli operatori del gruppo di lettura. Sempre alle 15, inizieranno i laboratori artistici per bambini e adulti.

Alle 16 sarà il momento dell’inaugurazione della seconda tranche di ritratti che Guido Harari ha donato alla struttura e che andranno a far parte della mostra fotografica permanente “Eccomi! Guido Harari per Casa Jannacci”. Le quindici foto che verranno svelate, e che si aggiungono alle tredici già presenti, sono state scattate nel corso di una serie di incontri che l’artista ha avuto con gli ospiti della Casa, concentrandosi non solo sui loro volti, ma soprattutto sulla loro vita e sulle loro attività in viale Ortles.

Dalle 17, spazio alla musica con le esibizioni di alcuni ospiti d’eccezione: il Coro Amici della Nave, nato all’interno del carcere San Vittore, sotto la direzione di Paolo Foschini, il duo comico Ale&Franz insieme a Fabrizio Palermo, Paolo Rossi, la cantante Chiamamifaro e il concerto di CPM Ultra Pop Band.

Nel corso della due giorni, dalle 9:30 alle 17:30, il salone sociale di Casa Jannacci, nato per offrire gratuitamente servizi di taglio e acconciatura alle persone in difficoltà, sarà aperto su prenotazione ai cittadini e alle cittadine.

Il ricco calendario, con ingresso gratuito, si svolge in occasione della Milano Civil Week in via Ortles 69, nella struttura del Comune di Milano dedicata all’accoglienza temporanea di circa 550 adulti e nuclei familiari in difficoltà e intitolata al cantautore milanese Enzo Jannacci che, nei testi delle sue canzoni e attraverso la sua attività di impegno civile e sociale, ha dato voce alle storie e spazio alle vite degli ultimi e delle persone senza dimora. Casa Jannacci è anche un centro di assistenza polifunzionale con attività aperte alla cittadinanza. È cogestita dal Comune, Medihospes (Consorzio La Cascina) e Fondazione Progetto Arca, insieme ad altre sette associazioni (Ambiente Acqua, Cumse, Cura e Riabilitazione, Fondazione Progetto Mirasole, International Rescue Committee, Kayros e Naturalia).

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore al Welfare Lamberto Bertolé – aprire le porte di Casa Jannacci significa scegliere di impegnarsi perché i cittadini e le cittadine possano conoscere il grande lavoro che viene svolto al suo interno per costruire occasioni di riscatto a ripartenza per chi vive una situazione di vulnerabilità. Allo stesso tempo, rendere questo luogo ‘permeabile’ aiuta chi lo abita a confrontarsi e prepararsi a quello che c’è fuori, con la consapevolezza che l’obiettivo di tutti i percorsi avviati è la piena reinclusione nella società. Questi due giorni vogliono, però, essere soprattutto una festa, all’interno di uno spazio pubblico che ha grande potenzialità e deve essere davvero percepito come un luogo aperto”.

L’ingresso alle attività è gratuito e in alcuni casi è necessaria la prenotazione, come indicato nei link

Programma 9 maggio

Programma 10 maggio

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