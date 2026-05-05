I Clipse – vincitori ai Grammy Awards 2026 nella categoria Best Performance Rap, annunciano Samara Cyn come special guest in apertura della data italiana.

L’appuntamento, prodotto da Vivo Concerti, è previsto per mercoledì 26 agosto 2026 al Circolo Magnolia di Milano.

I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

Samara Cyn ha trasformato un bisogno personale in una forza creativa travolgente, costruendo un percorso artistico autentico e in costante ascesa.

Con oltre 70 milioni di stream globali e il sostegno di icone come Tyler, The Creator, Erykah Badu e Lauryn Hill, ha conquistato pubblico affermandosi come una presenza magnetica pronta a dominare il 2026.

L’artista avrà l’occasione di aprire lo show dei Clipse, il cui ritorno sul palco è stato accolto come un evento storico.

Le loro performance dal vivo sono intense, dirette e profondamente legate alla cultura hip hop, capaci di unire nostalgia e attualità in un’esperienza potente.

La data italiana rappresenta un’occasione rara per assistere dal vivo a un duo che ha lasciato un segno indelebile nella musica rap mondiale e continua, ancora oggi, a influenzarne il linguaggio e l’estetica.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

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