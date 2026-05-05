Gianni Morandi annuncia oggi nuove tappe del suo “C’ERA UN RAGAZZO ESTATE 2026”, il tour che sta portando con successo nei principali palasport italiani.

Tra i nuovi appuntamenti in agenda anche quello del 4 ottobre al Palexpo FEVI di Locarno i cui biglietti sono disponibili da oggi su ticketcorner e biglietteria.ch

Anche queste nuove date saranno l’occasione per festeggiare i 60 anni del brano “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” scritta nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e sicuramente il brano più rappresentativo e importante della carriera di Gianni Morandi.

Nella scaletta ci sarà spazio sia per il nuovo singolo Monghidoro – brano scritto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy – sia per i grandi classici del suo repertorio, che continuano ad essere tramandati di generazione in generazione.

L’artista sarà accompagnato sul palco da una superband – diretta dal Maestro Luca Colombo – che arricchirà con talento ed energia le atmosfere di ogni brano.

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